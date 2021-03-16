В Балаково школьники сняли на видео избиение своего одноклассника

В Саратовской области проводится проверка по факту избиения третьеклассника в школе №11 в Балаково. Соответствующее поручение дал надзорным органам прокурор региона Сергей Филипенко.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в социальных сетях был размещен «негативный контент» - видео, как несколько школьников в кабинете образовательного учреждения избивают своего одноклассника. Установлено, что инцидент имел место 15 марта, в конфликте участвуют ученики третьего класса, их личности установлены. Где был учитель в момент конфликта, не уточняется.

Прокуратура установила нарушения в деятельности образовательного учреждения в части организации учебного процесса и обеспечения безопасности учащихся, говорится в сообщении пресс-службы. Решается вопрос о привлечении директора школы к административной ответственности по двум статьям КоАП.

Также будет проверено соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и надлежащее исполнение родителями своих обязанностей.

Марина Ковалева