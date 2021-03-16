Техническая готовность Чусовского моста на начало года составила 5,67%

Техническая готовность моста через Чусовую на 1 января 2021 года составляла 5,67%. Об этом рассказал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. «С февраля подрядчик мобилизовал работу. Идет срыв сроков, но эта проблема прорабатывается. Строительство осуществляется. В апреле подрядчик обещает вывести на объект около 600 человек»,— добавил министр. По его словам, подрядчик и концессионная компания планируют сдать мост (без подходов и транспортных развязок) в конце 2022 года.

Строительство автомобильного моста через Чусовую реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Концессионером проекта является ООО «Пермская концессионная компания». Генеральный подрядчик строительства объекта — АО «Стройтрансгаз». Стоимость работ оценивается в 18,7 млрд руб.