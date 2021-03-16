Сергей Солдатенков возглавил комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области

Председателем комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области с 16 марта назначен Сергей Солдатенков, сообщила пресс-служба региональной администрации. С 27 февраля господин Солдатенков временно исполнял обязанности председателя комитета, до того занимал должность заместителя руководителя.

Сергей Солдатенков работал в крупной строительной компании в Санкт-Петербурге с 2009 года по июль 2020 года. В 2005 году окончил Петербургский государственный университет путей сообщения.

Прежний глава комитета транспорта и автодорог Владимир Муравьев покинул пост в конце февраля 2021 года. Причины ухода чиновника не уточнялись.

Ирина Лобанова