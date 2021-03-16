В Татарстане выявили 49 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 49 новых случаев COVID-19, все контактные.23 человека госпитализированы, 26 человек получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших — один ребенок и 21 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 26 новых случаев, в Набережных Челнах — восемь, еще 15 случаев выявили в десяти муниципальных районах Татарстана.

Всего в Татарстане подтверждены 18 782 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 15 419, в том числе 65 за минувшие сутки. Скончались 380 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"