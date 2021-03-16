В России разрешат испытания беспилотников без человека в салоне, сообщает Министерство транспорта России.

«Комплекс мероприятий предусматривает опытную коммерческую эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия инженера-испытателя в салоне в отдельных субъектах России, — гласит заявление Минтранса. — Реализация мероприятий позволит в период с 2021 года по 2024 годы создать необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс. Обязательным условием является обеспечение безопасности участников дорожного движения и соблюдение установленных норм и правил».

Напомним, что с 2019 года в Москве в условиях реального дорожного движения свои беспилотные автомобили испытывает «Яндекс» и ряд других компаний, а кроме того над машинами с автопилотами работают «Сбер», «КАМАЗ», НАМИ и другие компании.