На директора Копейского хлебокомбината завели дело из-за долгов по зарплате

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Копейский хлебокомбинат», подозреваемой в невыплате заработной платы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, по версии следствия, с августа 2020 по февраль 2021 года глава предприятия не выплачивала заработную плату работникам. Общая сумма долга превысила 4 млн руб.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) возбудили по материалам прокурорской проверки. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области. Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего и принимают меры для полного погашения задолженности по зарплате.