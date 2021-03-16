В администрации губернатора назначен новый куратор нацпроектов

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, в администрации губернатора Пермского края появился новый замглавы — с 1 марта им назначена Ирина Макарова. По данным “Ъ-Прикамье”, она будет курировать нацпроекты и вопросы макроэкономики. Ранее в администрации губернатора этот блок курировали Назим Султанов и Алексей Григорьев, в 2020 году перешедшие на работу в Минэкономразвития РФ.

О госпоже Макаровой известно, что она является уроженкой Перми, доктор экономических наук. В 2010 году она защитила научную работу по теме «Диагностика потенциала и стратегия модернизации машиностроительного комплекса старопромышленного региона».

По данным источника “Ъ-Прикамье” в окружении нового чиновника, Ирина Макарова пользуется поддержкой гендиректора Пермской приборостроительной компании Алексея Андреева.