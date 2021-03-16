Центробанк меняет планы

Центробанк может повысить ключевую ставку быстрее, чем планировал. Ради этого придется пожертвовать темпами роста экономики. Уже к концу этого года ставка может оказаться на уровне 5,5% или 6%. Как выяснил Bloomberg, регулятор опасается всплеска инфляции и роста госрасходов. Часть аналитиков прогнозируют, что Центробанк ужесточит денежно-кредитную политику уже на ближайшем заседании 19 марта. Но это решение повлияет на планы правительства, например, в строительном комплексе с низкой ставкой связывают продолжение программы льготной ипотеки. Какие аргументы выдвигают сторонники и противники быстрого повышения ставки? И на ком это скажется в первую очередь? Выяснял Сергей Гусев.

Центробанк уже обещал повышать ключевую ставку, правда, постепенно, до уровня 5-6% в течение трех лет. Регулятор мог начать и в этом году, если экономика будет расти.

Но, видимо, придется ускориться по другой причине. К концу февраля стал очевиден резкий всплеск инфляции — почти до 6%. И никакие меры российского правительства ее не сдержат — процесс идет в мировом масштабе, констатирует президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган, поэтому повышение ставки видится ему неизбежным шагом.

«Регуляторы всего мира, прежде всего ФРС, Банк Англии, Банк Японии, печатают деньги. Стоимость активов — продовольствие, коммодитиз, металлы и так далее — стремительно растет по всему миру.

Это объективный процесс, который мы можем изменить.

Выхода никакого нет, тем более не забывайте, что сегодня процентная ставка в России даже не нейтральная, по большому счету, она стимулирующая, так что даже если ставка будет повышена примерно на 1 процентный пункт, это просто будет отражать текущие реалии, и ничего более», — отметил Евгений Коган.

Пока ключевая ставка остается на историческом минимуме в 4,25%. И на фоне пандемического кризиса дешевые кредиты для бизнеса и недорогие заимствования для государства — это явное подспорье для экономики. Но агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к ЦБ, сообщило, что регулятор может довести ставку до 5,5% или даже 6% к концу года.

Причем обычно незадолго до очередного заседания Центробанк утечек не допускает. Нарушение этого правила может говорить о том, что вокруг ключевой ставки идет борьба, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий: «Экономический блок, естественно, заинтересован в низкой ключевой ставке, а финансовый блок, наоборот, кровно заинтересован в стабилизации экономики, в борьбе с раскрутившейся инфляцией. Все-таки экономическому блоку придется подвинуться и сдаться. Инфляция становится угрожающим фактором дестабилизации общества, что особенно неприятно в преддверии выборов. Все-таки надо выбирать экономический рост или стабильность общества. Наверное, выберут все-таки стабильность».

Помимо общих рассуждений о благотворности низких ставок для экономического роста есть вполне конкретная программа, которая напрямую зависит от стоимости денег. Это льготная ипотека. В Центробанке давно говорят, что ее пора сворачивать или как минимум реформировать: растущие цены на жилье все равно перекрывают всю выгоду для граждан, но не для девелоперов. И, например, вице-премьер Марат Хуснуллин напрямую связал продление льготной ипотеки с тем, какую ставку установит ЦБ.

Итоговое решение едва ли удовлетворит все стороны, считает директор института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев: «Пытаются найти компромисс в том, что в каких-то регионах льготная ипотека будет сохранена, а в каких-то уже не будет. Конечно, строителей это решение вряд ли удовлетворит, но это, пожалуй, максимум, на что может пойти Центробанк.

Тем не менее ключевую ставку придется повышать.

Что же касается перспектив уверенного восстановления, в теории, чем меньше ставка, тем лучше для восстановления, но все-таки на практике лучше, чтобы просто ставка была более или менее стабильная и предсказуемая».

В любом случае повышение ключевой ставки сделает кредиты дороже, но зато депозиты привлекательнее. Крупные банки уже начали повышать ставки по долгосрочным вкладам. А это может избавить регулятора от другой головной боли — именно из-за низкой доходности в банках граждане массово перевели средства на фондовый рынок и сталкиваются там с совершенно другими рисками.