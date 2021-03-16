В Калмыкии осудили сотрудника МВД и его пособника

Вступил в законную силу приговор Лаганского районного суда Калмыкии в отношении старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД РФ «Лаганский» Николая Очирова, осужденного за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а также Виктора Горяева, осужденного за пособничество в превышении полномочий (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как уточнили в прокуратуре республики, Николай Очиров с помощью Виктора Горяева инсценировал и задокументировал два факта незаконного сбыта наркотиков, по которым следственным органом было возбуждено уголовное дело. В дальнейшем дело по фактам сбыта запрещенных веществ прекратили ввиду отсутствия событий преступлений.

Суд назначил Николаю Очирову наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с исполнением полномочий представителя власти в правоохранительных органах сроком на три года. Виктору Горяеву назначили штраф в 50 тыс. руб.

Не согласившись с приговором суда, защитники осужденных принесли на него апелляционные жалобы. Верховный суд Калмыкии оставил приговор без изменения, а жалобы — без удовлетворения.

Мария Шахрай