В Самарской области построят новые корпуса детских инфекционной и клинической больниц

Самарская область получит дополнительное федеральное финансирование на строительство нового корпуса региональных детской инфекционной больницы и нового хирургического корпуса детской клинической больницы имени Ивановой. Об этом сообщает правительство региона.

«Федеральные средства на строительство корпуса инфекционной больницы, которые были запланированы на 2022 и 2023 годы, будут выделены на год раньше – 147 млн руб. область получит уже в 2021 году и 466 млн руб. в 2022 году»,– говорится в сообщении.

Кроме того, строительство нового корпуса детской инфекционной больницы начнется в ближайшее время. Он будет представлять собой четырехэтажное здание на сто койкомест. Его оснастят в соответствии со стандартами лечения инфекционных заболеваний.

Георгий Портнов