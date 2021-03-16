Экс-председатель избиркома осуждена за фальсификацию итогов выборов

Пермский районный суд вынес приговор в отношении бывшего председателя участковой избирательной комиссии Елены Поляковой. Приговором суда она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования) и ст. 142.2 УК РФ (незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня). Как сообщает Properm.ru, в итоге она была приговорена к штрафу в размере 50 тыс. руб.

Следствием и судом было установлено, что преступления госпожа Полякова совершила осенью 2019 года. Тогда на территории избирательного округа №2 проходили досрочные выборы депутатов в районное земское собрание. Елена Полякова достоверно знала о неявке части избирателей на выборы и внесла данные о том, что они получили бюллетени, а также фальсифицировала их подписи. Кроме того, она незаконно выдала бюллетени для голосования не менее чем семи избирателям, предоставив им возможность проголосовать за родственников.

Уголовное дело в отношении госпожи Поляковой находилось в производстве Первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. В итоге Елена Полякова признала вину, ее уголовное дело рассматривалось в особом порядке.