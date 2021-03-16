Топ-менеджерам Tesla пожаловали титулы

Илон Маск провозгласил себя «технокоролем» Tesla. А финансовый директор компании получил должность «мастера над монетой». Об этом бизнесмен уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В заявлении сказано, что топ-менеджеры сохранят свои официальные должности. И теперь соцсети гадают, зачем это было нужно. “Ъ FM” обсудил решение Маска с российскими бизнесменами и узнал, какой титул они бы присвоили себе. С подробностями — Иван Якунин.

В Twitter, конечно, уже помогли Илону Маску с креативом и предложили называть охранников стражами, а аудиторов — инквизицией. К самому же «технокоролю», настаивают пользователи, обращаться теперь можно только с поклоном или реверансом. Основатель Mr.Doors Максим Валецкий не видит в этом ничего, кроме пиар-хода, но на этот раз провального.

«Илон Маск, безусловно, косит под Железного человека. Поэтому он герой всех миллениалов: гений, филантроп, миллиардер.

Но для миллениалов, а они очень демократичные, “король” для них не звучит. Мне кажется, это шаг не в ту сторону.

Для себя я бы придумал “мирный герцог” — это хорошо на английский переводится», — сказал Максим Валецкий.

Кроме того, собеседников “Ъ FM” смутило, что Маск сам придумал себе титул. Обычно этим занимается пресса, говорит владелец магазина Hedonism Wines в Лондоне Евгений Чичваркин: «Мне понравилось, как меня в газете назвали — Willy Wonka of wine. Я внес это себе в Instagram. Рядом со мной моя боевая подруга Татьяна Фокина, она Luxury retail queen. Мы с гордостью носим. Но одно дело доярка, другое дело оператор машинного доения. Любая подобная вербальная игра оказывает влияние».

Впрочем, основателя сети «Теремок» Михаила Гончарова РБК как-то прозвал «блинным королем», и ему не понравилось. Поэтому право Маска самому выбирать себе титул он поддержал. Гончаров вообще много внимания уделяет обращениям: в его ресторанах посетителей зовут не иначе как сударь или сударыня. Бизнесмен рассказал, какой в этом сакральный смысл: «Когда все начиналось, это не было маркетинговым преимуществом или фишкой. Мне показалось нормальным его вернуть. Не секрет, что в России такого обращения нормального нет. То есть можно обращаться “молодой человек”, “мужчина”, “женщина”, но это все очень плохо. Мы раз в два года проводим опрос. Наверное, не нравится это 5%, а в той или иной степени одобряют 95%».

В России какие-то прозвища и титулы редко закрепляются за бизнесменами, жалуется Давид Якобашвили из списка Forbes.

По его словам, в представлении обывателя любой крупный предприниматель — это все равно «олигарх».

«К сожалению, это стало словом ругательным, звучит очень обидно. Те люди, которые занимаются ежедневным трудом именно на поприще предпринимательства, какие они олигархи? Они вообще ничего общего с этим не имеют. Может быть, это звучало еще во времена 90-х годов — “семибанкирщина” и так далее, но не более того. После этого все давно ушло», — уверен Давид Якобашвили.

Вообще заявление Маска противоречит тренду. Дочка Alibaba Group, например, вообще отменила должности в рабочей переписке, чтобы сотрудники общались на равных. Глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович говорит, что на его визитке должности тоже нет: «Честно говоря, неважно какую должность я занимаю, я отвечаю за все действия Михаила Куснировича. В таком же возрасте как у меня, стараешься быть ближе к реальности. И, возможно, что Маск ощущает себя королем. Он может себе позволить. Это реализация тех или иных грез из детства, я думаю».

У Куснировича, кстати, компания семейная, и долгое время сын работал с бизнесменом бок о бок. У Илона Маска тоже готов наследник. Его зовут X A-12, даже титул никакой придумывать не надо.

Даниил Бабкин