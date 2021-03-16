В Оренбуржье суточный прирост зараженных COVID-19 остается на уровне 0,2%

В Оренбуржье зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В регионе с 26 февраля выявляют менее 90 случаев заражения COVID-19 за сутки. Суточный прирост зараженных COVID-19 остается на уровне 0,2%. Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 38 808. Умерли 676 человек, в том числе три пациента за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов