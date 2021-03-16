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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославской области за сутки никто не умер от коронавируса

В Ярославской области за последние сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. По данным оперштаба, в области за истекшие сутки было выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19. За это же время в регионе 87 человек вылечились и выписались из больниц.

По данным на 16 марта всего на территории Ярославской области с начала пандемии коронавируса поставлено 34675 диагнозов COVID-19. За это же время вылечились 33320 человек, заразившихся коронавирусом. 452 больных скончались.

Антон Антонов


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