OR Group привлекла в ВТБ кредитную линию на 4,5 млрд рублей

Банк ВТБ и OR Group (ранее — группа компаний «Обувь России») подписали кредитное соглашение о предоставлении пятилетней кредитной линии в объеме 4,5 млрд руб. с частичным обеспечением.

По данным пресс-службы ВТБ, деньги будут направлены на финансирование текущей деятельности OR Group.

Компании сотрудничают с октября 2013 года по разным банковским продуктам, в числе которых корпоративное кредитование, эквайринг, зарплатный проект и расчетно-кассовое обслуживание.

OR Group — федеральная розничная компания, имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве, управляет более 830 магазинами (175 работают по франшизе).

Дарья Решетникова