В Ростовской области зарегистрировано 246 новых случаев COVID-19

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Ростовской области составил 246 человек, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 94. В Зерноградском, Неклиновском и Семикаракорском районах выявлено по восемь случаев заражения, в Батайске, Гуково, Новочеркасске, Таганроге, Азовском и Белокалитвинском районах — по семь. По пять новых случаев зафиксировано в Шахтах, Багаевском, Миллеровском и Чертковском районах, по четыре — в Каменске-Шахтинском, Аксайском, Каменском (4), Красносулинском и Сальском районах, по три — в Азове, Новошахтинске, Зимовниковском, Константиновском, Морозовском, Мясниковском, Пролетарском, Тарасовском и Цимлянском районах, по два — в Волгодонске, Донецке, Зверево, Веселовском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Обливском, Песчанокопском и Тацинском, один — в Егорлыкском районе.

За сутки в области выздоровели 346 человек. Умерли пять человек.

По состоянию на утро 16 марта количество инфицированных в области превысило 77,2 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1838. Коэффициент распространения инфекции — 0,92. За весь период пандемии выздоровели более 68,5 тыс. человек, умерли 3 320 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,7 тыс. человек.

Наталья Шинкарева