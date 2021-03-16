Главу районного центра гигиены и эпидемиологии в Татарстане отправили под домашний арест

Буинский райсуд отправил под домашний арест главу филиала Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах Анатолия Никифорова. Как сообщает «Рeальное время», его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным издания, подозреваемого задержали по жалобе его подчиненных. Они заявили, что их руководитель заставлял их делиться премией, забирая себе половину суммы. Всего в подчинении у господина Никифорова находятся 35 сотрудников. «То есть, если версия следствия верна, можно предположить, что каждая полученная ими премия могла приносить ему дополнительный нетрудовой доход в 85—175 тыс. руб.», — отмечает издание.

Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

"Ъ-Казань"