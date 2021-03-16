На Кубани выявлено 125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В Краснодарском крае за сутки подтверждено 125 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает администрация края. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения – 715,3.

По данным администрации региона, в Краснодаре выявлено 35 новых случаев коронавирусной инфекции, в Новороссийске – 12 случаев, в Геленджике – 5 случаев, в Сочи – 4 случая. Всего за время пандемии в регионе заболели 40597 человек, при этом 35414 человека выписаны с выздоровлением, за последние сутки выздоровели 106 человек. В регионе отмечено 2147 летальных исходов пациентов с COVID-19, за последние сутки скончались 13 человек.

Анна Перова, Краснодар