В Новосибирской области увеличилось количество миллиардеров

В 2020 году в Новосибирской области число миллиардеров, задекларировавших доходы за 2019 год, увеличилось в семь раз, до 28 человек. Количество тех, кто заработал от 1 до 10 млн руб., выросло с 21 тыс. человек до 25 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального УФНС.

По данным ведомства за 2019 год, число новосибирцев, получивших от 10 млн руб. до 100 млн руб. выросло на 188% по сравнению с 2018 годом, до 2,6 тыс. человек (из них 71% согласно справкам 2-НДФЛ и 29% по документам 3-НДФЛ), Задекларировали доход от 100 млн руб. до 1 млрд руб. 304 человека (в 2018 — 121 жителей): из них 70% — по 2-НДФЛ, 30% — по 3-НДФЛ. Доход более 1 млрд руб. получили всего 28 человек (из них 15 человек по справкам 2-НДФЛ, 13 человек — 3-НДФЛ).

Больше всего миллионеров проживает в Центральном районе Новосибирска (276 человек с доходами до 100 млн руб., 30 — до 1 млрд руб.).

Екатерина Лукашевич