Умер глава холдинга «Воронеж-Дом» Петр Семенов

В ночь на 16 марта на 64-м году жизни от последствий коронавируса скончался бывший депутат Воронежской областной Думы глава строительного холдинга «Воронеж-Дом» Петр Семенов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники в региональной власти. Соболезнования семье господина Семенова уже выразили первые лица региона.

Петр Семенов 1957 года рождения. Почетный строитель Российской Федерации, заслуженный строитель РФ. С 2006 года — председатель совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом». В 2005 году был избран депутатом Воронежской областной Думы, председателем комитета по делам молодежи и спорту. В 2009 — 2010 годах работал в должности заместителя председателя Воронежской областной Думы. В 2010 — 2015 годах – председатель комитета по собственности и тарифам. С 2015 по 2020 год — председатель и заместитель председателя комитета по имущественным и земельным отношениям Воронежской областной Думы.

Ирина Лобанова, Андрей Цветков