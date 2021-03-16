В Тюменской области коронавирусом заразился 71 человек, пять пациентов скончались

В Тюменской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 71 человек, пять пациентов скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

За весь период пандемии COVID-19 в регионе заразились 32 577 человек. Из них 30,7 уже выздоровели, 339 скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 393 случая COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 409 438 россиян. Из них более 4 млн человек выздоровели, 92 937 — скончались.

Режим самоизоляции в Тюменской области для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 28 марта.