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На Ямале COVID-19 подтвердился у 26 человек

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразились 26 человек. По данным регионального оперштаба за весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 37 624 человек. Из них 36 021 человек уже выздоровел, 404 пациента скончались.

По данным на 16 марта, 148 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, два пациента с подтвержденным коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки выявлено восемь новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период выявлено 5 889 больных.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Новом Уренгое — там инфекцией заразились пять человек, за весь период 6465. В Ноябрьске коронавирус обнаружился также у пяти человек, за весь период им заболели 4230.

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