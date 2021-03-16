В Неклиновском районе пограничники пресекли ввоз 23 тыс. пачек нелегальных сигарет

В Ростовской области пограничники пресекли ввоз крупной партии нелегальных сигарет, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, в Неклиновском районе пограничный наряд заметил пять россиян, на двух автомобилях, которым подельники передали с сопредельной территории более 23 тыс. пачек сигарет. Злоумышленники пытались скрыться, однако вскоре были задержаны. По предварительным данным, сумма нелегального товара составляет 3,5 млн руб. В отношении подозреваемых возбуждены дела по ч. 1 ст. 18.2 КоАП РФ (нарушение правил въезда в пограничную зону) и ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ).

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на документирование признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий)»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева