На ремонт мемориала «Вечный огонь» в нижегородском кремле выделили 151 млн рублей

Управление делами правительства Нижегородской области объявило аукцион по капитальному ремонту площади мемориала «Вечный огонь» («Воинам-горьковчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов») в кремле. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 151,3 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Заявки принимают до 23 марта, итоги подведут 25 марта. Работы необходимо завершить до конца июля.

Ранее сообщалось, что укреплением склона кремля и благоустройством территории около мемориала займется ООО «Мостостроительная фирма МПФ». Стоимость контракта составила 198,6 млн руб.

Анастасия Еремина