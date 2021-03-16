В Свердловской области за сутки выявлено 160 новых случаев COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил источник “Ъ-Урал”. По его данным, в регионе было зарегистрировано еще 12 летальных случаев от вируса.

Всего с начала пандемии в Свердловской области COVID-19 диагностировали у 80 312 человек, более 73 тыс. пациентов выздоровели, 2 553 больных умерли.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев продлил до 29 марта режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.