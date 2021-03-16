Royal Flight начнет полеты из Перми в Сочи

Авиакомпания Royal Flight запускает рейсы Пермь — Сочи. По информации на сайте перевозчика, первый вылет назначен на 27 мая. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Цена билета в одну сторону — от 6,8 тыс. руб. В расписании Большого Савино уже появились перелеты по этому направлению.

В настоящий момент рейсы из Перми в Сочи осуществляют компании «Россия» и «Победа». Кроме того, о намерении начать перелеты по данному маршруту с 1 июня заявлял перевозчик Red Wings.

Авиакомпания Royal Flight продлила полетную программу Пермь — Анталья. Согласно расписанию пермского аэропорта, перевозчик планирует выполнять полеты по этому маршруту до 5 октября. Ранее в расписании значилось, что Royal Flight будет осуществлять рейсы из Перми в Анталью до 26 марта, затем они были продлены до 23 апреля.