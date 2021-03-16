В Петербурге проверили на COVID-19 еще 12520 человек

За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовали на заражение новой коронавирусной инфекцией 12520 человек. Такие данные сообщает пресс=служба городской администрации.

Также за сутки было обработано 18453 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. Кроме того, петербургские волонтеры выполнили 6135 заявок от петербуржцев, которым требовалась помощь в связи с коронавирусными ограничениями. Всего с начала октября гуманитарную помощь получили 186700 человек.