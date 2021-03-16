В Брагино отремонтируют четыре дороги за 316 млн рублей

В 2021 году в Дзержинском районе Ярославля будут отремонтированы четыре участка дорог, общей протяженностью 8 км, сообщил на еженедельном оперативном совещании в мэрии города директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Контракт на проведение ремонтных работ был заключен 12 марта с подрядной организацией ОАО «Рыбинское УМСР» на общую сумму 316 млн руб. По контракту ремонт пройдет на участках дорог на улицах Осташинской, Промышленной и во 2-м Брагинским проезде.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в 2021 году всего в Ярославле планируется отремонтировать 17 автомобильных дорог, общей протяженностью 25 км. На эти цели, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выделен 1 млрд руб. Полный список дорог опубликован на официальном сайте мэрии Ярославля.

Дарья Сабаева