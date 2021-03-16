В Свердловской области создадут министерство цифрового развития и связи

Департамент информатизации и связи Свердловской области будет преобразован в министерство. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как пояснили в региональном департаменте информационной политики, изменения в структуре свердловского правительства связаны с переходом региона на «централизованную модель управления процессами информатизации, цифрового развития и обеспечения информационной безопасности».

По словам директора департамента информатизации и связи Юрия Гущина, главной задачей нового министерства станет «ускорение цифровой информации Свердловской области для достижения нацпрограммы "Цифровая экономика"». «Практически все министерства и ведомства ведут работу по цифровизации, в том числе направленную на оказание свердловчанам государственных и муниципальных услуг. Мы сможем централизовать, синхронизировать эти процессы и вывести их на новый уровень»,— пояснил он.

Помимо этого, к новому министерству перейдут полномочия по программно-техническому обеспечению деятельности исполнительных органов власти. Дорожную карту по передаче полномочий региональные власти планируют разработать до 19 марта.

Анастасия Реутова