Землю под самарским заводом клапанов перераспределять не будут

Верховный Суд России отказал ООО «Топ-Строй» в передаче кассационной жалобы в коллегию ВС РФ по экономическим спорам. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

В феврале текущего года ООО «Топ-Строй» направило в Верховный суд России кассационную жалобу на решение арбитража Самарской области об отказе признать недействительным распоряжение мэрии Самары. Ранее чиновники не стали заключать с компанией соглашение о перераспределении земли в районе бывшего завода клапанов

Речь идет о трех участках в историческом центре в районе ул. князя Григория Засекина, площадью более 1,4; 2,9 и 32,9 тыс. кв. м. Последний из них принадлежит ООО «Топ-Строй». Компания хотела, чтобы чиновники перераспределили землю, благодаря чему два других прилегающих участка объединились бы с принадлежащей ей территорией. Но мэрия не стала этого делать.Тогда истец обжаловал ее решения в вышестоящих инстанциях, но получил отказ и обратился в ВС РФ.

Георгий Портнов