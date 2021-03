Лучшие отраслевые практики

Здравоохранение и фармацевтика: разрешение ключевых споров в отрасли 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 Lidings 4 PwC в России 5 Orchards 6 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 7 ФБК Legal 8 «Аронов и партнеры» 9 «Инфралекс» 10 КИАП 11 «Интеллектуальный капитал» 12 «Ивановы и партнеры» 13 Five Stones Consulting 14 Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры» 15 «Князев и партнеры» Здравоохранение и фармацевтика: консультирование лидеров отраслей медицинских услуг и фармакологии Band 1 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 Lidings 4 PwC в России 5 ФБК Legal 6 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 7 «Аронов и партнеры» 8 ЮСТ 9 «Линия права» 10 «Городисский и партнеры» 11 Eversheds Sutherland 12 «Ивановы и партнеры» 13 «Инфралекс» 14 КИАП 15 А-ПРО Band 2 1 PATENTUS 2 BLS 3 Deloitte Legal 4 Five Stones Consulting 5 А.T. Legal 6 «Интеллектуальный капитал» 7 Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры» 8 «Князев и партнеры» 9 Nektorov, Saveliev & Partners 10 Criminal Defense Firm Искусство: разрешение споров в сфере искусства и культурной деятельности 1 «S&K Вертикаль» 2 ЕПАМ 3 ЮСТ 4 Semenov & Pevzner 5 «Интеллектуальный капитал» Искусство: консультирование лидеров отрасли искусства и культурной деятельности 1 ЕПАМ 2 Semenov & Pevzner 3 Maxima Legal 4 ЮСТ 5 «Интеллектуальный капитал» Промышленность: разрешение ключевых споров в отрасли Band 1 1 ЕПАМ 2 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 3 Orchards 4 «Регионсервис» 5 Delcredere 6 «Рустам Курмаев и партнеры» 7 «Стрижак и партнеры» 8 BGP Litigation 9 DLA Piper 10 Патентно-адвокатское бюро «Гардиум» 11 «Лемчик, Крупский и партнеры» 12 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 13 «Городисский и партнеры» 14 «Ивановы и партнеры» 15 Vinder Law Office Band 2 1 «Дювернуа Лигал» 2 «Надмитов, Иванов и партнеры» 3 «Бородин и партнеры» 4 «Кривцов и партнеры» 5 Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры» Промышленность: консультирование лидеров отрасли Band 1 1 ЕПАМ 2 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 3 ART DE LEX 4 «Рустам Курмаев и партнеры» 5 Branan Legal 6 Maxima Legal 7 RBL 8 «Стрижак и партнеры» 9 DLA Piper 10 Eversheds Sutherland 11 BGP Litigation 12 Kulik & Partners Law.Economics 13 Lecap 14 «Городисский и партнеры» 15 «Лемчик, Крупский и партнеры» Band 2 1 Land Law Firm 2 Адвокатское бюро А2 3 ЕМПП 4 «Деловой фарватер» 5 «Дювернуа Лигал» 6 Патентно-адвокатское бюро «Гардиум» 7 «Кривцов и партнеры» 8 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 9 Vinder Law Office 10 P&P Unity 11 «Деловой профиль» 12 «Асто Консалтинг» 13 ВАШ ПАТЕНТ 14 Патентно-правовая фирма ЮС 15 You & Partners Ритейл и торговля, FMCG: разрешение ключевых споров в отраслях ритейла и FMCG 1 Orchards 2 ЕПАМ 3 Dentons 4 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 5 «Рустам Курмаев и партнеры» 6 «Линия права» 7 CLAIMS 8 Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры» 9 «Вестсайд» 10 «Князев и партнеры» 11 PATENTUS 12 «Интеллектуальный капитал» 13 ЕМПП 14 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 15 Nektorov, Saveliev & Partners Ритейл и торговля, FMCG: консультирование лидеров ритейла и FMCG Band 1 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 О2 Consulting 4 CLAIMS 5 «Городисский и партнеры» 6 Eversheds Sutherland 7 KPMG 8 «Лемчик, Крупский и партнеры» 9 «Линия права» 10 Land Law Firm 11 BLS 12 Taxology 13 Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры» 14 BKMP Legal 15 Lex Borealis Band 2 1 «Инфралекс» 2 «Косенков и Суворов» 3 «Интеллектуальный капитал» 4 Deloitte Legal 5 КИАП 6 Maxima Legal 7 «Варшавский и партнеры» 8 Аlthaus Legal 9 INTEGRITES 10 FTL Advisers 11 Flightman + Priest 12 BSH Consulting 13 Tax Compliance 14 «Дювернуа Лигал» 15 «Деловой профиль» Сельское хозяйство: разрешение ключевых споров в отрасли 1 ЕПАМ 2 «Ковалев,Тугуши и партнеры» 3 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 4 Nektorov, Saveliev & Partners 5 MGP Lawyers Сельское хозяйство: консультирование лидеров отрасли 1 ЕПАМ 2 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 3 Eversheds Sutherland 4 Althaus Legal 5 You & Partners Строительство и недвижимость: разрешение споров участников рынка недвижимости Федеральный рейтинг Band 1 1 Orchards 2 ЕПАМ 3 Dentons 4 «S&K Вертикаль» 5 «Регионсервис» 6 «Инфралекс» 7 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 8 ART DE LEX 9 Land Law Firm 10 Бюро адвокатов «Де-юре» 11 Sirota & Partners 12 «Качкин и партнеры» 13 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 14 «Юков и партнеры» 15 «Бартолиус» Band 2 1 Howard Russia 2 КИАП 3 Lex Borealis 4 А.Т. Legal 5 «Линия права» 6 PARADIGMA 7 MGP Lawyers 8 «Интерцессия» 9 GRATA International 10 Rights Business Standard 11 «Павлова и партнеры» 12 Five Stones Consulting 13 KDZ & partners 14 «Рыков групп» 15 «Падва и Эпштейн» Строительство и недвижимость: консультирование по сделкам в отношении объектов недвижимости и реализации строительных проектов Федеральный рейтинг Band 1 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 VEGAS LEX 4 ART DE LEX 5 Capital Legal Services 6 KPMG 7 ФБК Legal 8 «Инфралекс» 9 Land Law Firm 10 ЮСТ 11 Lex Borealis 12 PwC в России 13 О2 Consulting 14 Branan Legal 15 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Band 2 1 Howard Russia 2 Адвокатское бюро А2 3 ЕМПП 4 «Рустам Курмаев и партнеры» 5 Althaus Legal 6 Eversheds Sutherland 7 Lecap 8 Vinder Law Office 9 You & Partners 10 Nektorov, Saveliev & Partners 11 INTEGRITES 12 BKMP Legal 13 Группа компаний SRG 14 Коллегия адвокатов г. Москвы «Параграф» 15 BSH Consulting Строительство и недвижимость: разрешение споров и консультирование Региональный рейтинг 1 Maxima Legal 2 INTELLECT 3 «Дювернуа Лигал» 4 «СтройКапиталКонсалтинг» 5 «Митра» 6 Versus.Legal 7 GRATA International 8 «Гуцу, Жуковский и партнеры» 9 Nasonov, Pirogov & Partners 10 АБ «Правовой статус» ТМТ (телекоммуникации, медиа, технологии): разрешение ключевых споров в отрасли ТМТ 1 Dentons 2 ЕПАМ 3 Orchards 4 «S&K Вертикаль» 5 Semenov & Pevzner 6 ART DE LEX 7 «Городисский и партнеры» 8 Eversheds Sutherland 9 DS Law 10 «Рустам Курмаев и партнеры» 11 Kulik & Partners Law.Economics 12 КИАП 13 ЕМПП 14 INTELLECT 15 Rights Business Standard ТМТ (телекоммуникации, медиа, технологии): консультирование лидеров отрасли ТМТ Band 1 1 Dentons 2 ЕПАМ 3 «PwC в России» 4 «Инфралекс» 5 Noerr 6 Tomashevskaya & Partners 7 О2 Consulting 8 ART DE LEX 9 QUORUS 10 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 11 DS Law 12 Nevsky IP Law 13 ФБК Legal 14 VEGAS LEX 15 ЮСТ Band 2 1 КИАП 2 Lidings 3 Аlthaus Legal 4 Eversheds Sutherland 5 Maxima Legal 6 «Линия права» 7 Lurye, Chumakov & Partners 8 «Ласета Партнерс» 9 «Интернет и право» 10 «Афонин, Божор и партнеры» 11 «Вестсайд» 12 RBL 13 Lecap 14 Lex Borealis 15 Forte Tax & Law Туризм и спорт: разрешение споров и консультирование 1 ЕПАМ 2 ЮСТ 3 «КлеверКонсалт» 4 Legal Choice 5 JBI Group Транспорт и логистика: разрешение ключевых споров в отрасли Band 1 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 4 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 5 Orchards 6 «Ковалев,Тугуши и партнеры» 7 «Линия права» 8 «Стрижак и партнеры» 9 «Юков и партнеры» 10 КИАП 11 «Рустам Курмаев и партнеры» 12 «Ремеди» 13 «Клифф» 14 Бюро адвокатов «Де-юре» 15 ЕМПП Band 2 1 Nektorov, Saveliev & Partners 2 «Инмарин» 3 NAVICUS.LAW 4 «Хренов и партнеры» 5 «Гришин, Павлова и партнеры» Транспорт и логистика: консультирование лидеров отрасли Band 1 1 Dentons 2 ЕПАМ 3 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 4 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 5 «Инфралекс» 6 Eversheds Sutherland 7 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 8 КИАП 9 «Линия права» 10 Maxima Legal 11 ЮСТ 12 «Ремеди» 13 «Инмарин» 14 NAVICUS.LAW 15 PATENTUS Band 2 1 DLA Piper 2 Kulik & Partners Law.Economics 3 Althaus Legal 4 Nektorov, Saveliev & Partners 5 «Хренов и партнеры» 6 Lecap 7 «Кривцов и партнеры» 8 Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры» 9 Консультационная группа ТИМ 10 «Григориадис Групп» Финансовый и банковский сектор: разрешение ключевых споров в отраслях банковских, инвестиционных и страховых услуг Band 1 1 ЕПАМ 2 «Сотби» 3 Orchards 4 «Инфралекс» 5 Бюро адвокатов «Де-юре» 6 РКТ 7 «S&K Вертикаль» 8 Dentons 9 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 10 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 11 Delcredere 12 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 13 «Юков и партнеры» 14 BGP Litigation 15 «Стрижак и партнеры» Band 2 1 Petrol Chilikov 2 «Рустам Курмаев и партнеры» 3 А.Т. Legal 4 КИАП 5 «Бендерский и партнеры» 6 «Яковлев и партнеры» 7 PARADIGMA 8 «Князев и партнеры» 9 Vinder Law Office 10 «Рыков Групп» Финансовый и банковский сектор: консультирование лидеров финансового и банковского сектора 1 Dentons 2 ЕПАМ 3 ЮСТ 4 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 5 «Линия права» 6 «PwC в России» 7 О2 Consulting 8 ФБК Legal 9 ART DE LEX 10 Noerr 11 «Инфралекс» 12 KPMG 13 BGP Litigation 14 «Рустам Курмаев и партнеры» 15 ЕМПП Частный капитал Band 1 1 ЕПАМ 2 «PwC в России» 3 «S&K Вертикаль» 4 «Сотби» 5 Dentons 6 «Аснис и партнеры» 7 Petrol Chilikov 8 Tomashevskaya & Partners 9 QUORUS 10 Бюро адвокатов «Де-юре» 11 О2 Consulting 12 ФБК Legal 13 FTL Advisers 14 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 15 Parallel Legal Consulting Band 2 1 Maxima Legal 2 MAYS Partners 3 «Клифф» 4 «Линия права» 5 «Павлова и партнеры» Энергетика и природные ресурсы: разрешение ключевых споров в отрасли энергетики Band 1 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 4 «Регионсервис» 5 Orchards 6 S&K Вертикаль 7 ЮСТ 8 VEGAS LEX 9 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 10 «Бартолиус» 11 ФБК Legal 12 Delcredere 13 «Линия права» 14 Maxima Legal 15 «Иккерт и партнеры» Band 2 1 «Муранов, Черняков и партнеры» 2 «Хренов и партнеры» 3 Nektorov, Saveliev & Partners 4 BGP Litigation 5 «Митра» Энергетика и природные ресурсы: разрешение ключевых споров в отраслях нефти и газа 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 4 «Казаков и партнеры» 5 VEGAS LEX 6 Orchards 7 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 8 «Рустам Курмаев и партнеры» 9 Бюро адвокатов «Де-юре» 10 А-ПРО 11 Delcredere 12 Petrol Chilikov 13 «Бартолиус» 14 BGP Litigation 15 Legal Group NOVATOR Энергетика и природные ресурсы: разрешение ключевых споров в металлургической и угольной промышленности 1 Рыбалкин, Горцунян и партнеры 2 ЕПАМ 3 Orchards 4 VEGAS LEX 5 «Регионсервис» 6 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 7 Maxima Legal 8 «Бартолиус» 9 «Юков и партнеры» 10 ФБК Legal Энергетика и природные ресурсы: консультирование лидеров отрасли энергетики Band 1 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 4 PwC в России 5 VEGAS LEX 6 «Инфралекс» 7 ART DE LEX 8 ЮСТ 9 «Казаков и партнеры» 10 «Бартолиус» 11 KPMG 12 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 13 «Линия права» 14 ФБК Legal 15 «Митра» Band 2 1 Maxima Legal 2 Eversheds Sutherland 3 «Иккерт и партнеры» 4 Nektorov, Saveliev & Partners 5 Taxology Энергетика и природные ресурсы: консультирование лидеров отрасли природных ресурсов Band 1 1 Dentons 2 ЕПАМ 3 PwC в России 4 KPMG 5 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 6 ART DE LEX 7 «Инфралекс» 8 ЮСТ 9 VEGAS LEX 10 «Бартолиус» 11 А-ПРО 12 Eversheds Sutherland 13 «Линия права» 14 Maxima Legal 15 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Band 2 1 ФБК Legal 2 Taxology 3 BGP Litigation 4 Althaus Legal 5 Nektorov, Saveliev & Partners