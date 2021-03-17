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Индивидуальный рейтинг юристов

"Юридический бизнес". Приложение от , стр. 6
Антимонопольное право
Федеральный рейтинг
BGP Litigation Ирина Акимова
Noerr Штефан Вебер
КИАП Илья Ищук
Dentons Сергей Клименко
«Линия права» Алексей Костоваров
Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик
ART DE LEX Дмитрий Магоня
«Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин
«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Максим Музыка
ЕПАМ Тарас Рабко
«Инфралекс» Артур Рохлин
VEGAS LEX Александр Ситников
Orchards Алексей Станкевич
Delcredere Анастасия Тараданкина
Eversheds Sutherland Михаил Тимонов
Антимонопольное право
Региональный рейтинг
Legal to Business Светлана Гузь
INTEGRITES Вацлав Макарский
«Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев
«Арбитраж.ру» Даниил Савченко
GRATA International Вячеслав Хоровский
Банкротство
Федеральный рейтинг
Orchards Вадим Бородкин
BGP Litigation Александр Ванеев
РКТ Иван Гулин
ЕПАМ Валерий Еременко
«Регионсервис» Павел Кирсанов
«Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев
«Сотби» Антон Красников
«Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Крупский
Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин
«S&K Вертикаль» Андрей Микони
Forward Legal Карим Файзрахманов
Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов
«Павел Хлюстов и партнеры» Павел Хлюстов
GR Legal Ирина Шоч
«Юков и партнеры» Андрей Юков
Банкротство
Региональный рейтинг
Vinder Law Office Артем Абрамов
LOYS Вячеслав Александров
«Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева
«СтройКапиталКонсалтинг» Констатин Егоров
«Дювернуа Лигал» Карина Епифанцева
INTELLECT Ольга Жданова
ЛЕКСФОРТ Игорь Журиков
«Митра» Сослан Каиров
«LL.С-Право» Дмитрий Лизунов
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Екатерина Михальска
Nasonov, Pirogov & Partners Алексей Насонов
«Качкин и партнеры» Кирилл Саськов
«Бородин и партнеры» Олег Складнев
«Арбитраж.ру» Александр Стешенцев
«Тимофеев / Черепнов / Калашников» Михаил Черепнов
Внешнеэкономическая деятельность
Федеральный рейтинг
BSH Consulting Инна Бацылева
Flightman + Priest Сергей Богомолов
«Вестсайд» Сергей Водолагин
VEGAS LEX Максим Григорьев
Dentons Джангар Джальчинов
QUORUS Евгений Жилин
PwC в России Максим Кандыба
ЕПАМ Алексей Карчемов
«Клифф» Наталья Кордюкова
«Яковлев и партнеры» Татьяна Кормилицына
ЮСТ Игорь Костенников
«Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Вадим Кукушкин
Nektorov, Saveliev & Partners Ирина Орлова-Панина
«Инфралекс» Максим Ровинский
О2 Consulting Татьяна Сафонова
Внешнеэкономическая деятельность
Региональный рейтинг
«Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский
GRATA International Инна Макарова
RBL Дмитрий Самигуллин
Forte Tax & Law Юлия Талагаева
«Магистраль» Марианна Чугаева
Государственно-частное партнерство
Maxima Legal Максим Аврашков
ЕПАМ Елена Гаврилина
«Юков и партнеры» Марк Каретин
«Качкин и партнеры» Денис Качкин
ЮСТ Анна Котова-Смоленская
P&P Unity Семен Мокин
KPMG Ирина Нарышева
«Линия права» Анндрей Новаковский
ФБК Legal Надежда Орлова
PwC в России Владимир Соколов
Lecap Юрий Туктаров
Rights Business Standard Григорий Федоров
«Инфралекс» Максим Черниговский
Dentons Карина Чичканова
VEGAS LEX Денис Штирбу
Здравоохранение и фармацевтика
«Городисский и партнеры» Евгений Александров
«Аронов и партнеры» Александр Аронов
Five Stones Consulting Екатерина Болдинова
Kulik & Partners Law.Economics Кирилл Дозмаров
Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры» Алексей Залесов
«Ивановы и партнеры» Ксения Иванова
«Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Кислов
«Инфралекс» Артем Кукин
Noerr Ханнес Любитч
PATENTUS Алексей Михайлов
PwC в России Александр Одабашян
Lidings Александр Попелюк
ЕПАМ Вера Рихтерман
Dentons Владимир Соков
Eversheds Sutherland Екатерина Тиллинг
Интеллектуальная собственность
Федеральный рейтинг
Noerr Виктор Гербутов
«Андрей Городисский и партнеры» Алексей Городисский
Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры» Алексей Залесов
«Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков
Semenov & Pevzner Роман Лукьянов
PATENTUS Дмитрий Марканов
«Городисский и партнеры» Валерий Медведев
NEVSKY IP Law Кирилл Митягин
Dentons Виктор Наумов
ЕПАМ Павел Садовский
Orchards Анастасия Сивицкая
«Интеллектуальный капитал» Роман Скляр
О2 Consulting Ольга Сорокина
Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская
DS Law Александр Филимонов
Интеллектуальная собственность
Региональный рейтинг
Maxima Legal Максим Али
«Бутенко и партнеры» Людмила Бутенко
«Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева
«АРС-Патент» Ксения Игнатович
Versus.legal Александра Курдюмова
CLAIMS Игорь Невзоров
RBL Дмитрий Самигуллин
«Косенков и Суворов» Константин Суворов
INTELLECT Евгений Шестаков
ИНКО Екатерина Шехтман
Морское право
«Муранов, Черняков и партнеры» Ольга Бенедская
ЕПАМ Алексей Карчемов
NAVICUS.LAW Константин Краснокутский
GRATA International Инна Макарова
«Инмарин» Кирилл Маслов
Комплаенс
«Вестсайд» Наталья Водолагина
PwC в России Яна Золоева
Pen & Paper Антон Именнов
«Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Олег Исаев
«Инфралекс» Артем Каракасиян
«Клифф» Наталья Кордюкова
ЕПАМ Наталья Коростелева
Noerr Ханнес Любитч
ART DE LEX Дмитрий Магоня
Dentons Марат Мурадов
О2 Consulting Инна Перелехова
Deloitte Legal Екатерина Портман
«Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев
VEGAS LEX Александр Ситников
FTL Advisers Мария Чуманова
Корпоративное право / слияния и поглощения
Федеральный рейтинг
Branan Legal Максим Бунякин
VEGAS LEX Александр Гармаев
«Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Сурен Горцунян
Maxima Legal Наталья Дятлова
QUORUS Евгений Жилин
Capital Legal Services Владислав Забродин
Dentons Алексей Захарько
«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Александр Зюба
«Линия права» Валерия Качура
ЮСТ Анна Котова-Смоленская
ЕПАМ Аркадий Краснихин
«Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик
KPMG Ирина Нарышева
MAYS Partners Роман Николаев
О2 Consulting Карен Шахназаров
Корпоративное право / слияния и поглощения
Региональный рейтинг
Maxima Legal Максим Аврашков
«Варшавский и партнеры» Владлена Варшавская
«Падва и Эпштейн» Павел Герасимов
«Дювернуа Лигал» Игорь Гущев
INTELLECT Ольга Жданова
Forte Tax & Law Антон Кабаков
«СтройКапиталКонсалтинг» Светлана Кавиева
GRATA International Владимир Комаров
Enforce Law Company Антон Марткорчаков
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Екатерина Михальская
ГК «Консалтум» Надежда Почуева
«Качкин и партнеры» Кирилл Саськов
ЕПАМ Дмитрий Степанов
«Тимофеев / Черепнов / Калашников» Олег Тимофеев
Dentons Флориан Шнайдер
Международный коммерческий арбитраж
«Муранов, Черняков и партнеры» Ольга Бенедская
BGP Litigation Александр Ванеев
Noerr Виктор Гербутов
КИАП Анна Грищенкова
«Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Дмитрий Дякин
QUORUS Евгений Жилин
Dentons Константин Кроль
«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Юрий Монастырский
MAYS Partners Роман Николаев
«КлеверКонсалт» Артем Пацев
ЕПАМ Евгений Ращевский
«S&K Вертикаль» Сергей Слагода
PB Legal Николай Строев
Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская
Petrol Chilikov Егор Чиликов
Налогообложение: налоговые споры
Федеральный рейтинг
экс-ФБК Legal Галина Акчурина
PwC в России Раиса Алексахина
Taxology Алексей Артюх
Tax Compliance Михаил Бегунов
Five Stones Consulting Екатерина Болдинова
Noerr Максим Владимиров
BGP Litigation Александр Голиков
Dentons Джангар Джальчинов
KPMG Андрей Ермолаев
VEGAS LEX Юрий Иванов
«Иккерт и партнеры» Павел Иккерт
ЕПАМ Сергей Калинин
«Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик
ЮСТ Игорь Пастухов
«Инфралекс» Максим Ровинский
Налогообложение: налоговое консультирование
Федеральный рейтинг
Noerr Максим Владимиров
Dentons Джангар Джальчинов
PwC в России Яна Золоева
ЕПАМ Сергей Калинин
«Клифф» Наталья Кордюкова
О2 Consulting Наталья Кузнецова
«Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик
«Андрей Городисский и партнеры» Валентин Моисеев
Taxology Илья Мокрышев
Crowe CRS Legal Алексей Мордовичев
KPMG Михаил Орлов
ФБК Legal Надежда Орлова
ЮСТ Игорь Пастухов
«Инфралекс» Максим Ровинский
Althaus Legal Игорь Смирнов
Налогообложение: разрешение споров и консультирование
Региональный рейтинг
Maxima Legal Максим Аврашков
GRATA International Оксана Афанасьева
«Гребнева и партнеры» Регина Бакшун
Crowe CRS Legal Дмитрий Барский
«Варшавский и партнеры» Владлена Варшавская
«ЛексПроф» Татьяна Гончарова
Forte Tax & Law Антон Кабаков
Северо-Кавказское юридическое агентство Сергей Клушин
«Комплаенс Решения» Иван Кузнецов
«Митра» Юрий Мирзоев
JBI Group Ольга Проскурина
«Дювернуа Лигал» Максим Симонов
«Статус-кво» Алексей Слюсарев
Enforce Law Company Игорь Ткачев
«Арбитраж.ру» Денис Черкасов
Право в сфере искусства и культурной деятельности
Правовая группа «Интеллектуальная собственность» Василий Абрамов
«S&K Вертикаль» Юлия Андреева
«Клифф» Ирина Ахмедова
«Бартолиус» Сергей Гревцов
«Интеллектуальный капитал» Василий Зуев
Deloitte Legal Анна Костыра
«Кривцов и партнеры» Владимир Кривцов
Semenov & Pevzner Роман Лукьянов
Criminal Defense Firm Алексей Новиков
ЕПАМ Павел Садовский
ЮСТ Татьяна Старикова
«Косенков и Суворов» Констатин Суворов
Delcredere Анастасия Тараданкина
«Князев и партнеры» Оксана Туманова
INTELLECT Евгений Шестаков
Промышленность
Адвокатское бюро А2 Михаил Александров
Maxima Legal Максим Али
ЕПАМ Денис Архипов
Lecap Роман Беленков
Orchards Вадим Бородкин
ЕМПП Сергей Егоров
Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик
«Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев
Land Law Firm Денис Литвинов
Branan Legal Юлия Ненашева
«Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Илья Рыбалкин
RBL Дмитрий Самигуллин
«Стрижак и партнеры» Александр Симонов
DLA Piper Денис Соседкин
Eversheds Sutherland Михаил Тимонов
Разрешение международных споров
PB Legal Алан Байрамкулов
«Муранов, Черняков и партнеры» Ольга Бенедская
ЮСТ Александр Боломатов
Noerr Виктор Гербутов
«Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Дмитрий Дякин
QUORUS Евгений Жилин
ART DE LEX Артур Зурабян
Dentons Ричард Кауи
«Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев
КИАП Андрей Корельский
ЕПАМ Эндрю Ломас
MAYS Partners Роман Николаев
Petrol Chilikov Олеся Петроль
Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков
Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская
Разрешение коммерческих споров
Федеральный рейтинг
BGP Litigation Дмитрий Базаров
Asterisk Сергей Демченко
ЕПАМ Валерий Еременко
«Сотби» Владимир Журавчак
Orchards Григорий Захаров
Dentons Михаил Иванов
«Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев
Forward Legal Эльмира Кондратьева
«Регионсервис» Мария Любимова
«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Юрий Монастырский
VEGAS LEX Виктор Петров
«S&K Вертикаль» Сергей Слагода
«Бартолиус» Юлий Тай
«Юков и партнеры» Андрей Юков
Delcredere Денис Юров
Разрешение коммерческих споров
Региональный рейтинг
Maxima Legal Максим Аврашков
«Гуцу, Жуковский и партнеры» Денис Антонов
«Дювернуа Лигал» Наталия Афанасьева
«Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский
«Ветров и партнеры» Виталий Ветров
«Арбитраж.ру» Владимир Ефремов
«Аспект-М» Степан Матаев
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Екатерина Михальская
«Прецедент Консалтинг» Станислав Петров
ГК «Консалтум» Надежда Почуева
Адвокатское бюро «Юг» Юрий Пустовит
INTELLECT Роман Речкин
«Качкин и партнеры» Кирилл Саськов
«ССП-Консалт» Дарья Титкова
«Тимофеев / Черепнов / Калашников» Михаил Черепнов
Разрешение корпоративных споров
Федеральный рейтинг
VEGAS LEX Александр Гармаев
Pen & Paper Станислав Данилов
ЕПАМ Валерий Еременко
Orchards Григорий Захаров
«Аснис и партнеры» Кира Корума
«S&K Вертикаль» Константин Крутильников
«Инфралекс» Артем Кукин
«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Дмитрий Ловырев
Forward Legal Григорий Нистратов
«Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Илья Рыбалкин
Saveliev, Batanov & Partners Сергей Савельев
«Регионсервис» Евгения Червец
«Железников и партнеры» Роман Щербинин
«Юков и партнеры» Андрей Юков
Delcredere Денис Юров
Разрешение корпоративных споров
Региональный рейтинг
LOYS Вячеслав Александров
«Гуцу, Жуковский и партнеры» Денис Антонов
«СтройКапиталКонсалтинг» Константин Егоров
«Митра» Сослан Каиров
GRATA International Владимир Комаров
«Косенков и Суворов» Денис Косенков
«Гуричев, Малинин и партнеры» Антон Малинин
«Аспект-М» Степан Матаев
«Дювернуа Лигал» Егор Носков
Консультационная группа ТИМ Илья Трофимов
Разрешение споров в судах общей юрисдикции
Федеральный рейтинг
«Пропозитум» Дмитрий Галанцев
«РИ-Консалтинг» Елена Гладышева
«Юков и партнеры» Виктория Даудрих
ЮСТ Александр Евдокимов
ЕПАМ Валерий Еременко
«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Александр Зюба
«Бендерский и партнеры» Андрей И
Dentons Михаил Иванов
«Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев
КИАП Андрей Корельский
Land Law Firm Денис Литвинов
Capital Legal Services Ирина Оникиенко
Бюро адвокатов «Де-юре» Валентина Петрова
KDZ & partners Юлия Сорокина
«Бартолиус» Юлий Тай
Разрешение споров в судах общей юрисдикции
Региональный рейтинг
LOYS Вячеслав Александров
«Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский
«Ветров и партнеры» Виталий Ветров
«ЛексПроф» Татьяна Гончарова
«Прецедент Консалтинг» Евгения Завацкая
АБ «Правовой статус» Алексей Иванов
«Ивановы и партнеры» Ксения Иванова
Северо-Кавказское юридическое агентство Сергей Клушин
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Екатерина Михальская
Судебное агентство «Барристер» Айдар Муллануров
Адвокатское бюро «Юг» Юрий Пустовит
«ССП-Консалт» Дарья Титкова
Консультационная группа ТИМ Илья Трофимов
INTELLECT Анна Устюшенко
ГК «Консалтум» Нина Шерстнева
Ритейл и торговля, FMCG
Taxology Алексей Артюх
«Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Сурен Горцунян
QUORUS Евгений Жилин
Orchards Григорий Захаров
«Линия права» Валерия Качура
«Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин
КИАП Андрей Корельский
ЕПАМ Наталья Коростелева
«Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик
PATENTUS Дмитрий Марканов
CLAIMS Игорь Невзоров
KPMG Михаил Орлов
«Инфралекс» Артур Рохлин
О2 Consulting Ольга Сорокина
Dentons Матье Фабр-Маньян
Рынки капиталов
Dentons Тамер Амара
ЕПАМ Дмитрий Глазунов
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Дмитрий Коваленко
«Инфралекс» Елена Кузнецова
Lecap Михаил Малиновский
Nektorov, Saveliev & Partners Александр Некторов
Branan Legal Юлия Ненашева
«Линия права» Андрей Новаковский
ЕМПП Иван Семенкин
Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская
Сельское хозяйство
MGP Lawyers Денис Быканов
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Анна Волынец
РКТ Иван Гулин
ЕПАМ Валерий Еременко
You & Partners Евгения Зусман
«Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев
Eversheds Sutherland Юрий Пугач
Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков
Althaus Legal Илья Смирнов
GRATA International Игорь Степанов
Семейное и наследственное право
Федеральный рейтинг
ЕПАМ Денис Архипов
Maxima Legal Наталья Демина
«S&K Вертикаль» Любовь Дуйко
«Инфралекс» Ирина Зимина
«Ивановы и партнеры» Ксения Иванова
«PwC в России» Диана Каляева
«Аснис и партнеры» Кира Корума
«Павлова и партнеры» Галина Павлова
FTL Advisers Наталья Пацева
О2 Consulting Инна Перелехова
Бюро адвокатов «Де-юре» Валентина Петрова
Petrol Chilikov Олеся Петроль
DS Law Олег Понамарев
БИЭЛ Филипп Рябченко
Pen & Paper Екатерина Тягай
Страховое право
«Павлова и партнеры» Давид Габелая
ЕПАМ Валерий Еременко
LCI Partner Ольга Злотя
«Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Кислов
КИАП Андрей Корельский
«Бенефит Литигейшн» Кирилл Краснов
«ССП-Консалт» Екатерина Назарова
VEGAS LEX Виктор Петров
AKS Legal Кира Свинцова
Delcredere Максим Степанчук
Строительство и недвижимость
Федеральный рейтинг
Orchards Юрий Аксенов
ЮСТ Анна Котова-Смоленская
Land Law Firm Денис Литвинов
ЕПАМ Ольга Мищенко
QUORUS Екатерина Мотыван
«Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов
«Регионсервис» Антон Новиков
ФБК Legal Надежда Орлова
ART DE LEX Александр Петров
«Инфралекс» Алексей Попов
«Бартолиус» Дмитрий Проводин
Sirota & Partners Артем Сирота
Dentons Сергей Трахтенберг
«Юков и партнеры» Вячеслав Увачев
«PwC в России» Инна Шахназарова
Строительство и недвижимость
Региональный рейтинг
Maxima Legal Максим Аврашков
GRATA International Оксана Афанасьева
«Дювернуа Лигал» Ольга Батура
«Гуцу, Жуковский и партнеры» Константин Гуцу
«СтройКапиталКонсалтинг» Константин Егоров
АБ «Правовой статус» Алексей Иванов
«Митра» Юрий Мирзоев
Nasonov, Pirogov & Partners Алексей Насонов
Versus.Legal Данил Подшивалов
INTELLECT Анна Устюшенко
ТМТ
DS Law Денис Беляев
VEGAS LEX Александра Васюхнова
«PwC в России» Артем Дмитриев
Kulik & Partners Law.Economics Кирилл Дозмаров
«Инфралекс» Артем Кукин
Semenov & Pevzner Роман Лукьянов
ART DE LEX Дмитрий Магоня
NEVSKY IP Law Кирилл Митягин
Dentons Виктор Наумов
ЕПАМ Илья Никифоров
О2 Consulting Дарья Носова
Orchards Алексей Станкевич
Eversheds Sutherland Екатерина Тиллинг
Tomashevskaya & Partners Нелли Томашевская
Noerr Вячеслав Хайрюзов
Туризм и спорт
Legal Choice Максим Гулевич
ЕПАМ Ольга Мищенко
«КлеверКонсалт» Артем Пацев
JBI Group Ольга Проскурина
ЮСТ Анна Котова-Смоленская
Транспорт и логистика
ЮСТ Александр Боломатов
Eversheds Sutherland Андрей Грачев
«Клифф» Игорь Грицай
«Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Дмитрий Дякин
«Линия права» Алексей Костоваров
Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик
«Инмарин» Кирилл Маслов
«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Максим Музыка
KPMG Михаил Орлов
«Инфралекс» Алексей Попов
NAVICUS.LAW Константин Путря
Dentons Александр Скобло
ЕПАМ Иван Смирнов
«Стрижак и партнеры» Максим Стрижак
«Ковалев, Тугуши и партнеры» Дмитрий Тугуши
Трудовое право
Федеральный рейтинг
«Андрей Городисский и партнеры» Марина Абрамова
«Лемчик, Крупский и партнеры» Александра Акимова
«Вестсайд» Наталья Водолагина
ФБК Legal Александра Герасимова
PwC в России Алексей Дингин
ЕПАМ Анна Иванова
Five Stones Consulting Александр Карпухин
КИАП Юлия Кирпикова
BLS Елена Кожемякина
SZP&Law Ксения Михайличенко
Noerr Ольга Мохонько
Lidings Александр Попелюк
Dentons Марина Рыжкова
«Ковалев, Тугуши и партнеры» Ксения Степанищева
Eversheds Sutherland Ольга Чиркова
Трудовое право
Региональный рейтинг
GRATA International Михаил Герман
Forte Tax & Law Антон Кабаков
«Тимофеев / Черепнов / Калашников» Ирина Питунова
Консультационная группа ТИМ Илья Трофимов
INTELLECT Анна Устюшенко
Уголовное право
«S&K Вертикаль» Владимир Алешин
«Аснис и партнеры» Александр Аснис
«Коблев и партнеры» Кирилл Бельский
«Бишенов и партнеры» Алим Бишенов
ЕПАМ Виктория Бурковская
«Регионсервис» Дмитрий Гречко
«Павел Хлюстов и партнеры» Алексей Гуров
«Железников и партнеры» Александр Железников
«Забейда и партнеры» Александр Забейда
Pen & Paper Вадим Клювгант
«Коблев и партнеры» Руслан Коблев
«Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев
Бюро адвокатов «Де-юре» Александр Погодин
Romanov & Partners Law Firm Сергей Романов
ЗКС Денис Саушкин
Финансовое и банковское право
Orchards Азат Ахметов
ЕПАМ Дмитрий Глазунов
«Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Сурен Горцунян
РКТ Иван Гулин
ЮСТ Игорь Костенников
«Сотби» Антон Красников
«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Юрий Монастырский
«Линия права» Андрей Новаковский
«Инфралекс» Станислав Петров
О2 Consulting Татьяна Сафонова
«S&K Вертикаль» Сергей Слагода
Dentons Тимоти Стаббз
Delcredere Максим Степанчук
«Ковалев, Тугуши и партнеры» Дмитрий Тугуши
GR Legal Ирина Шоч
Цифровая экономика / Fintech
ЕПАМ Елена Авакян
Lex Borealis Кирилл Буряков
ФБК Legal Сергей Ермоленко
QUORUS Евгений Жилин
«Линия права» Валерия Качура
Lurye, Chumakov & Partners Владислав Лурье
ART DE LEX Дмитрий Магоня
INTELLECT Анастасия Махнева
«Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов
Dentons Виктор Наумов
«Инфралекс» Артур Рохлин
ЮСТ Александр Рудяков
О2 Consulting Ольга Сорокина
Tomashevskaya & Partners Нелли Томашевская
DS Law Александр Филимонов
Частный капитал
ЕПАМ Денис Архипов
Maxima Legal Наталья Демина
«S&K Вертикаль» Любовь Дуйко
QUORUS Евгений Жилин
«Сотби» Владимир Журавчак
Dentons Анна Зверева
«PwC в России» Диана Каляева
«Аснис и партнеры» Кира Корума
FTL Advisers Дарья Невская
MAYS Partners Роман Николаев
«Линия права» Андрей Новаковский
«Павлова и партнеры» Галина Павлова
О2 Consulting Инна Перелехова
Petrol Chilikov Олеся Петроль
Tomashevskaya & Partners Виктор Шмаков
Энергетика и природные ресурсы
Orchards Юрий Аксенов
ЮСТ Александр Боломатов
ФБК Legal Александр Григорьев
PwC в России Яна Золоева
«Иккерт и партнеры» Павел Иккерт
«Казаков и партнеры» Дмитрий Казаков
«Митра» Сослан Каиров
«Юков и партнеры» Марк Каретин
«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Юрий Монастырский
Dentons Мария Олейник
«Бартолиус» Дмитрий Проводин
ЕПАМ Тарас Рабко
«Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Илья Рыбалкин
VEGAS LEX Александр Ситников
Delcredere Денис Юров
Экологическое право
Orchards Азат Ахметов
«Жаров групп» Евгений Жаров
«Казаков и партнеры» Дмитрий Казаков
NAVICUS.LAW Константин Краснокутский
«Регионсервис» Андрей Переладов
ЕПАМ Тарас Рабко
VEGAS LEX Александр Ситников
«Бартолиус» Юлий Тай
Lecap Юрий Туктаров
Eversheds Sutheland Ольга Чиркова
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