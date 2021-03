Индивидуальный рейтинг юристов

Антимонопольное право Федеральный рейтинг BGP Litigation Ирина Акимова Noerr Штефан Вебер КИАП Илья Ищук Dentons Сергей Клименко «Линия права» Алексей Костоваров Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик ART DE LEX Дмитрий Магоня «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Максим Музыка ЕПАМ Тарас Рабко «Инфралекс» Артур Рохлин VEGAS LEX Александр Ситников Orchards Алексей Станкевич Delcredere Анастасия Тараданкина Eversheds Sutherland Михаил Тимонов Антимонопольное право Региональный рейтинг Legal to Business Светлана Гузь INTEGRITES Вацлав Макарский «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев «Арбитраж.ру» Даниил Савченко GRATA International Вячеслав Хоровский Банкротство Федеральный рейтинг Orchards Вадим Бородкин BGP Litigation Александр Ванеев РКТ Иван Гулин ЕПАМ Валерий Еременко «Регионсервис» Павел Кирсанов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев «Сотби» Антон Красников «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Крупский Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин «S&K Вертикаль» Андрей Микони Forward Legal Карим Файзрахманов Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов «Павел Хлюстов и партнеры» Павел Хлюстов GR Legal Ирина Шоч «Юков и партнеры» Андрей Юков Банкротство Региональный рейтинг Vinder Law Office Артем Абрамов LOYS Вячеслав Александров «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева «СтройКапиталКонсалтинг» Констатин Егоров «Дювернуа Лигал» Карина Епифанцева INTELLECT Ольга Жданова ЛЕКСФОРТ Игорь Журиков «Митра» Сослан Каиров «LL.С-Право» Дмитрий Лизунов Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Екатерина Михальска Nasonov, Pirogov & Partners Алексей Насонов «Качкин и партнеры» Кирилл Саськов «Бородин и партнеры» Олег Складнев «Арбитраж.ру» Александр Стешенцев «Тимофеев / Черепнов / Калашников» Михаил Черепнов Внешнеэкономическая деятельность Федеральный рейтинг BSH Consulting Инна Бацылева Flightman + Priest Сергей Богомолов «Вестсайд» Сергей Водолагин VEGAS LEX Максим Григорьев Dentons Джангар Джальчинов QUORUS Евгений Жилин PwC в России Максим Кандыба ЕПАМ Алексей Карчемов «Клифф» Наталья Кордюкова «Яковлев и партнеры» Татьяна Кормилицына ЮСТ Игорь Костенников «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Вадим Кукушкин Nektorov, Saveliev & Partners Ирина Орлова-Панина «Инфралекс» Максим Ровинский О2 Consulting Татьяна Сафонова Внешнеэкономическая деятельность Региональный рейтинг «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский GRATA International Инна Макарова RBL Дмитрий Самигуллин Forte Tax & Law Юлия Талагаева «Магистраль» Марианна Чугаева Государственно-частное партнерство Maxima Legal Максим Аврашков ЕПАМ Елена Гаврилина «Юков и партнеры» Марк Каретин «Качкин и партнеры» Денис Качкин ЮСТ Анна Котова-Смоленская P&P Unity Семен Мокин KPMG Ирина Нарышева «Линия права» Анндрей Новаковский ФБК Legal Надежда Орлова PwC в России Владимир Соколов Lecap Юрий Туктаров Rights Business Standard Григорий Федоров «Инфралекс» Максим Черниговский Dentons Карина Чичканова VEGAS LEX Денис Штирбу Здравоохранение и фармацевтика «Городисский и партнеры» Евгений Александров «Аронов и партнеры» Александр Аронов Five Stones Consulting Екатерина Болдинова Kulik & Partners Law.Economics Кирилл Дозмаров Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры» Алексей Залесов «Ивановы и партнеры» Ксения Иванова «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Кислов «Инфралекс» Артем Кукин Noerr Ханнес Любитч PATENTUS Алексей Михайлов PwC в России Александр Одабашян Lidings Александр Попелюк ЕПАМ Вера Рихтерман Dentons Владимир Соков Eversheds Sutherland Екатерина Тиллинг Интеллектуальная собственность Федеральный рейтинг Noerr Виктор Гербутов «Андрей Городисский и партнеры» Алексей Городисский Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры» Алексей Залесов «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков Semenov & Pevzner Роман Лукьянов PATENTUS Дмитрий Марканов «Городисский и партнеры» Валерий Медведев NEVSKY IP Law Кирилл Митягин Dentons Виктор Наумов ЕПАМ Павел Садовский Orchards Анастасия Сивицкая «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр О2 Consulting Ольга Сорокина Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская DS Law Александр Филимонов Интеллектуальная собственность Региональный рейтинг Maxima Legal Максим Али «Бутенко и партнеры» Людмила Бутенко «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева «АРС-Патент» Ксения Игнатович Versus.legal Александра Курдюмова CLAIMS Игорь Невзоров RBL Дмитрий Самигуллин «Косенков и Суворов» Константин Суворов INTELLECT Евгений Шестаков ИНКО Екатерина Шехтман Морское право «Муранов, Черняков и партнеры» Ольга Бенедская ЕПАМ Алексей Карчемов NAVICUS.LAW Константин Краснокутский GRATA International Инна Макарова «Инмарин» Кирилл Маслов Комплаенс «Вестсайд» Наталья Водолагина PwC в России Яна Золоева Pen & Paper Антон Именнов «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Олег Исаев «Инфралекс» Артем Каракасиян «Клифф» Наталья Кордюкова ЕПАМ Наталья Коростелева Noerr Ханнес Любитч ART DE LEX Дмитрий Магоня Dentons Марат Мурадов О2 Consulting Инна Перелехова Deloitte Legal Екатерина Портман «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев VEGAS LEX Александр Ситников FTL Advisers Мария Чуманова Корпоративное право / слияния и поглощения Федеральный рейтинг Branan Legal Максим Бунякин VEGAS LEX Александр Гармаев «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Сурен Горцунян Maxima Legal Наталья Дятлова QUORUS Евгений Жилин Capital Legal Services Владислав Забродин Dentons Алексей Захарько «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Александр Зюба «Линия права» Валерия Качура ЮСТ Анна Котова-Смоленская ЕПАМ Аркадий Краснихин «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик KPMG Ирина Нарышева MAYS Partners Роман Николаев О2 Consulting Карен Шахназаров Корпоративное право / слияния и поглощения Региональный рейтинг Maxima Legal Максим Аврашков «Варшавский и партнеры» Владлена Варшавская «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов «Дювернуа Лигал» Игорь Гущев INTELLECT Ольга Жданова Forte Tax & Law Антон Кабаков «СтройКапиталКонсалтинг» Светлана Кавиева GRATA International Владимир Комаров Enforce Law Company Антон Марткорчаков Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Екатерина Михальская ГК «Консалтум» Надежда Почуева «Качкин и партнеры» Кирилл Саськов ЕПАМ Дмитрий Степанов «Тимофеев / Черепнов / Калашников» Олег Тимофеев Dentons Флориан Шнайдер Международный коммерческий арбитраж «Муранов, Черняков и партнеры» Ольга Бенедская BGP Litigation Александр Ванеев Noerr Виктор Гербутов КИАП Анна Грищенкова «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Дмитрий Дякин QUORUS Евгений Жилин Dentons Константин Кроль «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Юрий Монастырский MAYS Partners Роман Николаев «КлеверКонсалт» Артем Пацев ЕПАМ Евгений Ращевский «S&K Вертикаль» Сергей Слагода PB Legal Николай Строев Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская Petrol Chilikov Егор Чиликов Налогообложение: налоговые споры Федеральный рейтинг экс-ФБК Legal Галина Акчурина PwC в России Раиса Алексахина Taxology Алексей Артюх Tax Compliance Михаил Бегунов Five Stones Consulting Екатерина Болдинова Noerr Максим Владимиров BGP Litigation Александр Голиков Dentons Джангар Джальчинов KPMG Андрей Ермолаев VEGAS LEX Юрий Иванов «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт ЕПАМ Сергей Калинин «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик ЮСТ Игорь Пастухов «Инфралекс» Максим Ровинский Налогообложение: налоговое консультирование Федеральный рейтинг Noerr Максим Владимиров Dentons Джангар Джальчинов PwC в России Яна Золоева ЕПАМ Сергей Калинин «Клифф» Наталья Кордюкова О2 Consulting Наталья Кузнецова «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик «Андрей Городисский и партнеры» Валентин Моисеев Taxology Илья Мокрышев Crowe CRS Legal Алексей Мордовичев KPMG Михаил Орлов ФБК Legal Надежда Орлова ЮСТ Игорь Пастухов «Инфралекс» Максим Ровинский Althaus Legal Игорь Смирнов Налогообложение: разрешение споров и консультирование Региональный рейтинг Maxima Legal Максим Аврашков GRATA International Оксана Афанасьева «Гребнева и партнеры» Регина Бакшун Crowe CRS Legal Дмитрий Барский «Варшавский и партнеры» Владлена Варшавская «ЛексПроф» Татьяна Гончарова Forte Tax & Law Антон Кабаков Северо-Кавказское юридическое агентство Сергей Клушин «Комплаенс Решения» Иван Кузнецов «Митра» Юрий Мирзоев JBI Group Ольга Проскурина «Дювернуа Лигал» Максим Симонов «Статус-кво» Алексей Слюсарев Enforce Law Company Игорь Ткачев «Арбитраж.ру» Денис Черкасов Право в сфере искусства и культурной деятельности Правовая группа «Интеллектуальная собственность» Василий Абрамов «S&K Вертикаль» Юлия Андреева «Клифф» Ирина Ахмедова «Бартолиус» Сергей Гревцов «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев Deloitte Legal Анна Костыра «Кривцов и партнеры» Владимир Кривцов Semenov & Pevzner Роман Лукьянов Criminal Defense Firm Алексей Новиков ЕПАМ Павел Садовский ЮСТ Татьяна Старикова «Косенков и Суворов» Констатин Суворов Delcredere Анастасия Тараданкина «Князев и партнеры» Оксана Туманова INTELLECT Евгений Шестаков Промышленность Адвокатское бюро А2 Михаил Александров Maxima Legal Максим Али ЕПАМ Денис Архипов Lecap Роман Беленков Orchards Вадим Бородкин ЕМПП Сергей Егоров Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев Land Law Firm Денис Литвинов Branan Legal Юлия Ненашева «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Илья Рыбалкин RBL Дмитрий Самигуллин «Стрижак и партнеры» Александр Симонов DLA Piper Денис Соседкин Eversheds Sutherland Михаил Тимонов Разрешение международных споров PB Legal Алан Байрамкулов «Муранов, Черняков и партнеры» Ольга Бенедская ЮСТ Александр Боломатов Noerr Виктор Гербутов «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Дмитрий Дякин QUORUS Евгений Жилин ART DE LEX Артур Зурабян Dentons Ричард Кауи «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев КИАП Андрей Корельский ЕПАМ Эндрю Ломас MAYS Partners Роман Николаев Petrol Chilikov Олеся Петроль Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская Разрешение коммерческих споров Федеральный рейтинг BGP Litigation Дмитрий Базаров Asterisk Сергей Демченко ЕПАМ Валерий Еременко «Сотби» Владимир Журавчак Orchards Григорий Захаров Dentons Михаил Иванов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев Forward Legal Эльмира Кондратьева «Регионсервис» Мария Любимова «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Юрий Монастырский VEGAS LEX Виктор Петров «S&K Вертикаль» Сергей Слагода «Бартолиус» Юлий Тай «Юков и партнеры» Андрей Юков Delcredere Денис Юров Разрешение коммерческих споров Региональный рейтинг Maxima Legal Максим Аврашков «Гуцу, Жуковский и партнеры» Денис Антонов «Дювернуа Лигал» Наталия Афанасьева «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский «Ветров и партнеры» Виталий Ветров «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов «Аспект-М» Степан Матаев Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Екатерина Михальская «Прецедент Консалтинг» Станислав Петров ГК «Консалтум» Надежда Почуева Адвокатское бюро «Юг» Юрий Пустовит INTELLECT Роман Речкин «Качкин и партнеры» Кирилл Саськов «ССП-Консалт» Дарья Титкова «Тимофеев / Черепнов / Калашников» Михаил Черепнов Разрешение корпоративных споров Федеральный рейтинг VEGAS LEX Александр Гармаев Pen & Paper Станислав Данилов ЕПАМ Валерий Еременко Orchards Григорий Захаров «Аснис и партнеры» Кира Корума «S&K Вертикаль» Константин Крутильников «Инфралекс» Артем Кукин «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Дмитрий Ловырев Forward Legal Григорий Нистратов «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Илья Рыбалкин Saveliev, Batanov & Partners Сергей Савельев «Регионсервис» Евгения Червец «Железников и партнеры» Роман Щербинин «Юков и партнеры» Андрей Юков Delcredere Денис Юров Разрешение корпоративных споров Региональный рейтинг LOYS Вячеслав Александров «Гуцу, Жуковский и партнеры» Денис Антонов «СтройКапиталКонсалтинг» Константин Егоров «Митра» Сослан Каиров GRATA International Владимир Комаров «Косенков и Суворов» Денис Косенков «Гуричев, Малинин и партнеры» Антон Малинин «Аспект-М» Степан Матаев «Дювернуа Лигал» Егор Носков Консультационная группа ТИМ Илья Трофимов Разрешение споров в судах общей юрисдикции Федеральный рейтинг «Пропозитум» Дмитрий Галанцев «РИ-Консалтинг» Елена Гладышева «Юков и партнеры» Виктория Даудрих ЮСТ Александр Евдокимов ЕПАМ Валерий Еременко «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Александр Зюба «Бендерский и партнеры» Андрей И Dentons Михаил Иванов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев КИАП Андрей Корельский Land Law Firm Денис Литвинов Capital Legal Services Ирина Оникиенко Бюро адвокатов «Де-юре» Валентина Петрова KDZ & partners Юлия Сорокина «Бартолиус» Юлий Тай Разрешение споров в судах общей юрисдикции Региональный рейтинг LOYS Вячеслав Александров «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский «Ветров и партнеры» Виталий Ветров «ЛексПроф» Татьяна Гончарова «Прецедент Консалтинг» Евгения Завацкая АБ «Правовой статус» Алексей Иванов «Ивановы и партнеры» Ксения Иванова Северо-Кавказское юридическое агентство Сергей Клушин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Екатерина Михальская Судебное агентство «Барристер» Айдар Муллануров Адвокатское бюро «Юг» Юрий Пустовит «ССП-Консалт» Дарья Титкова Консультационная группа ТИМ Илья Трофимов INTELLECT Анна Устюшенко ГК «Консалтум» Нина Шерстнева Ритейл и торговля, FMCG Taxology Алексей Артюх «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Сурен Горцунян QUORUS Евгений Жилин Orchards Григорий Захаров «Линия права» Валерия Качура «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин КИАП Андрей Корельский ЕПАМ Наталья Коростелева «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик PATENTUS Дмитрий Марканов CLAIMS Игорь Невзоров KPMG Михаил Орлов «Инфралекс» Артур Рохлин О2 Consulting Ольга Сорокина Dentons Матье Фабр-Маньян Рынки капиталов Dentons Тамер Амара ЕПАМ Дмитрий Глазунов Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Дмитрий Коваленко «Инфралекс» Елена Кузнецова Lecap Михаил Малиновский Nektorov, Saveliev & Partners Александр Некторов Branan Legal Юлия Ненашева «Линия права» Андрей Новаковский ЕМПП Иван Семенкин Tomashevskaya & Partners Жанна Томашевская Сельское хозяйство MGP Lawyers Денис Быканов Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Анна Волынец РКТ Иван Гулин ЕПАМ Валерий Еременко You & Partners Евгения Зусман «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев Eversheds Sutherland Юрий Пугач Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков Althaus Legal Илья Смирнов GRATA International Игорь Степанов Семейное и наследственное право Федеральный рейтинг ЕПАМ Денис Архипов Maxima Legal Наталья Демина «S&K Вертикаль» Любовь Дуйко «Инфралекс» Ирина Зимина «Ивановы и партнеры» Ксения Иванова «PwC в России» Диана Каляева «Аснис и партнеры» Кира Корума «Павлова и партнеры» Галина Павлова FTL Advisers Наталья Пацева О2 Consulting Инна Перелехова Бюро адвокатов «Де-юре» Валентина Петрова Petrol Chilikov Олеся Петроль DS Law Олег Понамарев БИЭЛ Филипп Рябченко Pen & Paper Екатерина Тягай Страховое право «Павлова и партнеры» Давид Габелая ЕПАМ Валерий Еременко LCI Partner Ольга Злотя «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Кислов КИАП Андрей Корельский «Бенефит Литигейшн» Кирилл Краснов «ССП-Консалт» Екатерина Назарова VEGAS LEX Виктор Петров AKS Legal Кира Свинцова Delcredere Максим Степанчук Строительство и недвижимость Федеральный рейтинг Orchards Юрий Аксенов ЮСТ Анна Котова-Смоленская Land Law Firm Денис Литвинов ЕПАМ Ольга Мищенко QUORUS Екатерина Мотыван «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов «Регионсервис» Антон Новиков ФБК Legal Надежда Орлова ART DE LEX Александр Петров «Инфралекс» Алексей Попов «Бартолиус» Дмитрий Проводин Sirota & Partners Артем Сирота Dentons Сергей Трахтенберг «Юков и партнеры» Вячеслав Увачев «PwC в России» Инна Шахназарова Строительство и недвижимость Региональный рейтинг Maxima Legal Максим Аврашков GRATA International Оксана Афанасьева «Дювернуа Лигал» Ольга Батура «Гуцу, Жуковский и партнеры» Константин Гуцу «СтройКапиталКонсалтинг» Константин Егоров АБ «Правовой статус» Алексей Иванов «Митра» Юрий Мирзоев Nasonov, Pirogov & Partners Алексей Насонов Versus.Legal Данил Подшивалов INTELLECT Анна Устюшенко ТМТ DS Law Денис Беляев VEGAS LEX Александра Васюхнова «PwC в России» Артем Дмитриев Kulik & Partners Law.Economics Кирилл Дозмаров «Инфралекс» Артем Кукин Semenov & Pevzner Роман Лукьянов ART DE LEX Дмитрий Магоня NEVSKY IP Law Кирилл Митягин Dentons Виктор Наумов ЕПАМ Илья Никифоров О2 Consulting Дарья Носова Orchards Алексей Станкевич Eversheds Sutherland Екатерина Тиллинг Tomashevskaya & Partners Нелли Томашевская Noerr Вячеслав Хайрюзов Туризм и спорт Legal Choice Максим Гулевич ЕПАМ Ольга Мищенко «КлеверКонсалт» Артем Пацев JBI Group Ольга Проскурина ЮСТ Анна Котова-Смоленская Транспорт и логистика ЮСТ Александр Боломатов Eversheds Sutherland Андрей Грачев «Клифф» Игорь Грицай «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Дмитрий Дякин «Линия права» Алексей Костоваров Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик «Инмарин» Кирилл Маслов «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Максим Музыка KPMG Михаил Орлов «Инфралекс» Алексей Попов NAVICUS.LAW Константин Путря Dentons Александр Скобло ЕПАМ Иван Смирнов «Стрижак и партнеры» Максим Стрижак «Ковалев, Тугуши и партнеры» Дмитрий Тугуши Трудовое право Федеральный рейтинг «Андрей Городисский и партнеры» Марина Абрамова «Лемчик, Крупский и партнеры» Александра Акимова «Вестсайд» Наталья Водолагина ФБК Legal Александра Герасимова PwC в России Алексей Дингин ЕПАМ Анна Иванова Five Stones Consulting Александр Карпухин КИАП Юлия Кирпикова BLS Елена Кожемякина SZP&Law Ксения Михайличенко Noerr Ольга Мохонько Lidings Александр Попелюк Dentons Марина Рыжкова «Ковалев, Тугуши и партнеры» Ксения Степанищева Eversheds Sutherland Ольга Чиркова Трудовое право Региональный рейтинг GRATA International Михаил Герман Forte Tax & Law Антон Кабаков «Тимофеев / Черепнов / Калашников» Ирина Питунова Консультационная группа ТИМ Илья Трофимов INTELLECT Анна Устюшенко Уголовное право «S&K Вертикаль» Владимир Алешин «Аснис и партнеры» Александр Аснис «Коблев и партнеры» Кирилл Бельский «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов ЕПАМ Виктория Бурковская «Регионсервис» Дмитрий Гречко «Павел Хлюстов и партнеры» Алексей Гуров «Железников и партнеры» Александр Железников «Забейда и партнеры» Александр Забейда Pen & Paper Вадим Клювгант «Коблев и партнеры» Руслан Коблев «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев Бюро адвокатов «Де-юре» Александр Погодин Romanov & Partners Law Firm Сергей Романов ЗКС Денис Саушкин Финансовое и банковское право Orchards Азат Ахметов ЕПАМ Дмитрий Глазунов «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Сурен Горцунян РКТ Иван Гулин ЮСТ Игорь Костенников «Сотби» Антон Красников «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Юрий Монастырский «Линия права» Андрей Новаковский «Инфралекс» Станислав Петров О2 Consulting Татьяна Сафонова «S&K Вертикаль» Сергей Слагода Dentons Тимоти Стаббз Delcredere Максим Степанчук «Ковалев, Тугуши и партнеры» Дмитрий Тугуши GR Legal Ирина Шоч Цифровая экономика / Fintech ЕПАМ Елена Авакян Lex Borealis Кирилл Буряков ФБК Legal Сергей Ермоленко QUORUS Евгений Жилин «Линия права» Валерия Качура Lurye, Chumakov & Partners Владислав Лурье ART DE LEX Дмитрий Магоня INTELLECT Анастасия Махнева «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов Dentons Виктор Наумов «Инфралекс» Артур Рохлин ЮСТ Александр Рудяков О2 Consulting Ольга Сорокина Tomashevskaya & Partners Нелли Томашевская DS Law Александр Филимонов Частный капитал ЕПАМ Денис Архипов Maxima Legal Наталья Демина «S&K Вертикаль» Любовь Дуйко QUORUS Евгений Жилин «Сотби» Владимир Журавчак Dentons Анна Зверева «PwC в России» Диана Каляева «Аснис и партнеры» Кира Корума FTL Advisers Дарья Невская MAYS Partners Роман Николаев «Линия права» Андрей Новаковский «Павлова и партнеры» Галина Павлова О2 Consulting Инна Перелехова Petrol Chilikov Олеся Петроль Tomashevskaya & Partners Виктор Шмаков Энергетика и природные ресурсы Orchards Юрий Аксенов ЮСТ Александр Боломатов ФБК Legal Александр Григорьев PwC в России Яна Золоева «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт «Казаков и партнеры» Дмитрий Казаков «Митра» Сослан Каиров «Юков и партнеры» Марк Каретин «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» Юрий Монастырский Dentons Мария Олейник «Бартолиус» Дмитрий Проводин ЕПАМ Тарас Рабко «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» Илья Рыбалкин VEGAS LEX Александр Ситников Delcredere Денис Юров Экологическое право Orchards Азат Ахметов «Жаров групп» Евгений Жаров «Казаков и партнеры» Дмитрий Казаков NAVICUS.LAW Константин Краснокутский «Регионсервис» Андрей Переладов ЕПАМ Тарас Рабко VEGAS LEX Александр Ситников «Бартолиус» Юлий Тай Lecap Юрий Туктаров Eversheds Sutheland Ольга Чиркова