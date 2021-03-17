Индивидуальный рейтинг юристов

|Антимонопольное право
|Федеральный рейтинг
|BGP Litigation
|Ирина Акимова
|Noerr
|Штефан Вебер
|КИАП
|Илья Ищук
|Dentons
|Сергей Клименко
|«Линия права»
|Алексей Костоваров
|Kulik & Partners Law.Economics
|Ярослав Кулик
|ART DE LEX
|Дмитрий Магоня
|«Муранов, Черняков и партнеры»
|Олег Москвитин
|«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры»
|Максим Музыка
|ЕПАМ
|Тарас Рабко
|«Инфралекс»
|Артур Рохлин
|VEGAS LEX
|Александр Ситников
|Orchards
|Алексей Станкевич
|Delcredere
|Анастасия Тараданкина
|Eversheds Sutherland
|Михаил Тимонов
|Антимонопольное право
|Региональный рейтинг
|Legal to Business
|Светлана Гузь
|INTEGRITES
|Вацлав Макарский
|«Почуев, Зельгин и партнеры»
|Александр Почуев
|«Арбитраж.ру»
|Даниил Савченко
|GRATA International
|Вячеслав Хоровский
|Банкротство
|Федеральный рейтинг
|Orchards
|Вадим Бородкин
|BGP Litigation
|Александр Ванеев
|РКТ
|Иван Гулин
|ЕПАМ
|Валерий Еременко
|«Регионсервис»
|Павел Кирсанов
|«Ковалев, Тугуши и партнеры»
|Сергей Ковалев
|«Сотби»
|Антон Красников
|«Лемчик, Крупский и партнеры»
|Андрей Крупский
|Saveliev, Batanov & Partners
|Радик Лотфуллин
|«S&K Вертикаль»
|Андрей Микони
|Forward Legal
|Карим Файзрахманов
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Никита Филиппов
|«Павел Хлюстов и партнеры»
|Павел Хлюстов
|GR Legal
|Ирина Шоч
|«Юков и партнеры»
|Андрей Юков
|Банкротство
|Региональный рейтинг
|Vinder Law Office
|Артем Абрамов
|LOYS
|Вячеслав Александров
|«Гребнева и партнеры»
|Ирина Гребнева
|«СтройКапиталКонсалтинг»
|Констатин Егоров
|«Дювернуа Лигал»
|Карина Епифанцева
|INTELLECT
|Ольга Жданова
|ЛЕКСФОРТ
|Игорь Журиков
|«Митра»
|Сослан Каиров
|«LL.С-Право»
|Дмитрий Лизунов
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Екатерина Михальска
|Nasonov, Pirogov & Partners
|Алексей Насонов
|«Качкин и партнеры»
|Кирилл Саськов
|«Бородин и партнеры»
|Олег Складнев
|«Арбитраж.ру»
|Александр Стешенцев
|«Тимофеев / Черепнов / Калашников»
|Михаил Черепнов
|Внешнеэкономическая деятельность
|Федеральный рейтинг
|BSH Consulting
|Инна Бацылева
|Flightman + Priest
|Сергей Богомолов
|«Вестсайд»
|Сергей Водолагин
|VEGAS LEX
|Максим Григорьев
|Dentons
|Джангар Джальчинов
|QUORUS
|Евгений Жилин
|PwC в России
|Максим Кандыба
|ЕПАМ
|Алексей Карчемов
|«Клифф»
|Наталья Кордюкова
|«Яковлев и партнеры»
|Татьяна Кормилицына
|ЮСТ
|Игорь Костенников
|«Рыбалкин, Горцунян и партнеры»
|Вадим Кукушкин
|Nektorov, Saveliev & Partners
|Ирина Орлова-Панина
|«Инфралекс»
|Максим Ровинский
|О2 Consulting
|Татьяна Сафонова
|Внешнеэкономическая деятельность
|Региональный рейтинг
|«Варшавский и партнеры»
|Владислав Варшавский
|GRATA International
|Инна Макарова
|RBL
|Дмитрий Самигуллин
|Forte Tax & Law
|Юлия Талагаева
|«Магистраль»
|Марианна Чугаева
|Государственно-частное партнерство
|Maxima Legal
|Максим Аврашков
|ЕПАМ
|Елена Гаврилина
|«Юков и партнеры»
|Марк Каретин
|«Качкин и партнеры»
|Денис Качкин
|ЮСТ
|Анна Котова-Смоленская
|P&P Unity
|Семен Мокин
|KPMG
|Ирина Нарышева
|«Линия права»
|Анндрей Новаковский
|ФБК Legal
|Надежда Орлова
|PwC в России
|Владимир Соколов
|Lecap
|Юрий Туктаров
|Rights Business Standard
|Григорий Федоров
|«Инфралекс»
|Максим Черниговский
|Dentons
|Карина Чичканова
|VEGAS LEX
|Денис Штирбу
|Здравоохранение и фармацевтика
|«Городисский и партнеры»
|Евгений Александров
|«Аронов и партнеры»
|Александр Аронов
|Five Stones Consulting
|Екатерина Болдинова
|Kulik & Partners Law.Economics
|Кирилл Дозмаров
|Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры»
|Алексей Залесов
|«Ивановы и партнеры»
|Ксения Иванова
|«Ковалев, Тугуши и партнеры»
|Сергей Кислов
|«Инфралекс»
|Артем Кукин
|Noerr
|Ханнес Любитч
|PATENTUS
|Алексей Михайлов
|PwC в России
|Александр Одабашян
|Lidings
|Александр Попелюк
|ЕПАМ
|Вера Рихтерман
|Dentons
|Владимир Соков
|Eversheds Sutherland
|Екатерина Тиллинг
|Интеллектуальная собственность
|Федеральный рейтинг
|Noerr
|Виктор Гербутов
|«Андрей Городисский и партнеры»
|Алексей Городисский
|Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры»
|Алексей Залесов
|«Зуйков и партнеры»
|Сергей Зуйков
|Semenov & Pevzner
|Роман Лукьянов
|PATENTUS
|Дмитрий Марканов
|«Городисский и партнеры»
|Валерий Медведев
|NEVSKY IP Law
|Кирилл Митягин
|Dentons
|Виктор Наумов
|ЕПАМ
|Павел Садовский
|Orchards
|Анастасия Сивицкая
|«Интеллектуальный капитал»
|Роман Скляр
|О2 Consulting
|Ольга Сорокина
|Tomashevskaya & Partners
|Жанна Томашевская
|DS Law
|Александр Филимонов
|Интеллектуальная собственность
|Региональный рейтинг
|Maxima Legal
|Максим Али
|«Бутенко и партнеры»
|Людмила Бутенко
|«Гребнева и партнеры»
|Ирина Гребнева
|«АРС-Патент»
|Ксения Игнатович
|Versus.legal
|Александра Курдюмова
|CLAIMS
|Игорь Невзоров
|RBL
|Дмитрий Самигуллин
|«Косенков и Суворов»
|Константин Суворов
|INTELLECT
|Евгений Шестаков
|ИНКО
|Екатерина Шехтман
|Морское право
|«Муранов, Черняков и партнеры»
|Ольга Бенедская
|ЕПАМ
|Алексей Карчемов
|NAVICUS.LAW
|Константин Краснокутский
|GRATA International
|Инна Макарова
|«Инмарин»
|Кирилл Маслов
|Комплаенс
|«Вестсайд»
|Наталья Водолагина
|PwC в России
|Яна Золоева
|Pen & Paper
|Антон Именнов
|«Рыбалкин, Горцунян и партнеры»
|Олег Исаев
|«Инфралекс»
|Артем Каракасиян
|«Клифф»
|Наталья Кордюкова
|ЕПАМ
|Наталья Коростелева
|Noerr
|Ханнес Любитч
|ART DE LEX
|Дмитрий Магоня
|Dentons
|Марат Мурадов
|О2 Consulting
|Инна Перелехова
|Deloitte Legal
|Екатерина Портман
|«Почуев, Зельгин и партнеры»
|Александр Почуев
|VEGAS LEX
|Александр Ситников
|FTL Advisers
|Мария Чуманова
|Корпоративное право / слияния и поглощения
|Федеральный рейтинг
|Branan Legal
|Максим Бунякин
|VEGAS LEX
|Александр Гармаев
|«Рыбалкин, Горцунян и партнеры»
|Сурен Горцунян
|Maxima Legal
|Наталья Дятлова
|QUORUS
|Евгений Жилин
|Capital Legal Services
|Владислав Забродин
|Dentons
|Алексей Захарько
|«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры»
|Александр Зюба
|«Линия права»
|Валерия Качура
|ЮСТ
|Анна Котова-Смоленская
|ЕПАМ
|Аркадий Краснихин
|«Лемчик, Крупский и партнеры»
|Александр Лемчик
|KPMG
|Ирина Нарышева
|MAYS Partners
|Роман Николаев
|О2 Consulting
|Карен Шахназаров
|Корпоративное право / слияния и поглощения
|Региональный рейтинг
|Maxima Legal
|Максим Аврашков
|«Варшавский и партнеры»
|Владлена Варшавская
|«Падва и Эпштейн»
|Павел Герасимов
|«Дювернуа Лигал»
|Игорь Гущев
|INTELLECT
|Ольга Жданова
|Forte Tax & Law
|Антон Кабаков
|«СтройКапиталКонсалтинг»
|Светлана Кавиева
|GRATA International
|Владимир Комаров
|Enforce Law Company
|Антон Марткорчаков
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Екатерина Михальская
|ГК «Консалтум»
|Надежда Почуева
|«Качкин и партнеры»
|Кирилл Саськов
|ЕПАМ
|Дмитрий Степанов
|«Тимофеев / Черепнов / Калашников»
|Олег Тимофеев
|Dentons
|Флориан Шнайдер
|Международный коммерческий арбитраж
|«Муранов, Черняков и партнеры»
|Ольга Бенедская
|BGP Litigation
|Александр Ванеев
|Noerr
|Виктор Гербутов
|КИАП
|Анна Грищенкова
|«Рыбалкин, Горцунян и партнеры»
|Дмитрий Дякин
|QUORUS
|Евгений Жилин
|Dentons
|Константин Кроль
|«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры»
|Юрий Монастырский
|MAYS Partners
|Роман Николаев
|«КлеверКонсалт»
|Артем Пацев
|ЕПАМ
|Евгений Ращевский
|«S&K Вертикаль»
|Сергей Слагода
|PB Legal
|Николай Строев
|Tomashevskaya & Partners
|Жанна Томашевская
|Petrol Chilikov
|Егор Чиликов
|Налогообложение: налоговые споры
|Федеральный рейтинг
|экс-ФБК Legal
|Галина Акчурина
|PwC в России
|Раиса Алексахина
|Taxology
|Алексей Артюх
|Tax Compliance
|Михаил Бегунов
|Five Stones Consulting
|Екатерина Болдинова
|Noerr
|Максим Владимиров
|BGP Litigation
|Александр Голиков
|Dentons
|Джангар Джальчинов
|KPMG
|Андрей Ермолаев
|VEGAS LEX
|Юрий Иванов
|«Иккерт и партнеры»
|Павел Иккерт
|ЕПАМ
|Сергей Калинин
|«Лемчик, Крупский и партнеры»
|Александр Лемчик
|ЮСТ
|Игорь Пастухов
|«Инфралекс»
|Максим Ровинский
|Налогообложение: налоговое консультирование
|Федеральный рейтинг
|Noerr
|Максим Владимиров
|Dentons
|Джангар Джальчинов
|PwC в России
|Яна Золоева
|ЕПАМ
|Сергей Калинин
|«Клифф»
|Наталья Кордюкова
|О2 Consulting
|Наталья Кузнецова
|«Лемчик, Крупский и партнеры»
|Александр Лемчик
|«Андрей Городисский и партнеры»
|Валентин Моисеев
|Taxology
|Илья Мокрышев
|Crowe CRS Legal
|Алексей Мордовичев
|KPMG
|Михаил Орлов
|ФБК Legal
|Надежда Орлова
|ЮСТ
|Игорь Пастухов
|«Инфралекс»
|Максим Ровинский
|Althaus Legal
|Игорь Смирнов
|Налогообложение: разрешение споров и консультирование
|Региональный рейтинг
|Maxima Legal
|Максим Аврашков
|GRATA International
|Оксана Афанасьева
|«Гребнева и партнеры»
|Регина Бакшун
|Crowe CRS Legal
|Дмитрий Барский
|«Варшавский и партнеры»
|Владлена Варшавская
|«ЛексПроф»
|Татьяна Гончарова
|Forte Tax & Law
|Антон Кабаков
|Северо-Кавказское юридическое агентство
|Сергей Клушин
|«Комплаенс Решения»
|Иван Кузнецов
|«Митра»
|Юрий Мирзоев
|JBI Group
|Ольга Проскурина
|«Дювернуа Лигал»
|Максим Симонов
|«Статус-кво»
|Алексей Слюсарев
|Enforce Law Company
|Игорь Ткачев
|«Арбитраж.ру»
|Денис Черкасов
|Право в сфере искусства и культурной деятельности
|Правовая группа «Интеллектуальная собственность»
|Василий Абрамов
|«S&K Вертикаль»
|Юлия Андреева
|«Клифф»
|Ирина Ахмедова
|«Бартолиус»
|Сергей Гревцов
|«Интеллектуальный капитал»
|Василий Зуев
|Deloitte Legal
|Анна Костыра
|«Кривцов и партнеры»
|Владимир Кривцов
|Semenov & Pevzner
|Роман Лукьянов
|Criminal Defense Firm
|Алексей Новиков
|ЕПАМ
|Павел Садовский
|ЮСТ
|Татьяна Старикова
|«Косенков и Суворов»
|Констатин Суворов
|Delcredere
|Анастасия Тараданкина
|«Князев и партнеры»
|Оксана Туманова
|INTELLECT
|Евгений Шестаков
|Промышленность
|Адвокатское бюро А2
|Михаил Александров
|Maxima Legal
|Максим Али
|ЕПАМ
|Денис Архипов
|Lecap
|Роман Беленков
|Orchards
|Вадим Бородкин
|ЕМПП
|Сергей Егоров
|Kulik & Partners Law.Economics
|Ярослав Кулик
|«Рустам Курмаев и партнеры»
|Рустам Курмаев
|Land Law Firm
|Денис Литвинов
|Branan Legal
|Юлия Ненашева
|«Рыбалкин, Горцунян и партнеры»
|Илья Рыбалкин
|RBL
|Дмитрий Самигуллин
|«Стрижак и партнеры»
|Александр Симонов
|DLA Piper
|Денис Соседкин
|Eversheds Sutherland
|Михаил Тимонов
|Разрешение международных споров
|PB Legal
|Алан Байрамкулов
|«Муранов, Черняков и партнеры»
|Ольга Бенедская
|ЮСТ
|Александр Боломатов
|Noerr
|Виктор Гербутов
|«Рыбалкин, Горцунян и партнеры»
|Дмитрий Дякин
|QUORUS
|Евгений Жилин
|ART DE LEX
|Артур Зурабян
|Dentons
|Ричард Кауи
|«Ковалев, Тугуши и партнеры»
|Сергей Ковалев
|КИАП
|Андрей Корельский
|ЕПАМ
|Эндрю Ломас
|MAYS Partners
|Роман Николаев
|Petrol Chilikov
|Олеся Петроль
|Nektorov, Saveliev & Partners
|Илья Рачков
|Tomashevskaya & Partners
|Жанна Томашевская
|Разрешение коммерческих споров
|Федеральный рейтинг
|BGP Litigation
|Дмитрий Базаров
|Asterisk
|Сергей Демченко
|ЕПАМ
|Валерий Еременко
|«Сотби»
|Владимир Журавчак
|Orchards
|Григорий Захаров
|Dentons
|Михаил Иванов
|«Ковалев, Тугуши и партнеры»
|Сергей Ковалев
|Forward Legal
|Эльмира Кондратьева
|«Регионсервис»
|Мария Любимова
|«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры»
|Юрий Монастырский
|VEGAS LEX
|Виктор Петров
|«S&K Вертикаль»
|Сергей Слагода
|«Бартолиус»
|Юлий Тай
|«Юков и партнеры»
|Андрей Юков
|Delcredere
|Денис Юров
|Разрешение коммерческих споров
|Региональный рейтинг
|Maxima Legal
|Максим Аврашков
|«Гуцу, Жуковский и партнеры»
|Денис Антонов
|«Дювернуа Лигал»
|Наталия Афанасьева
|«Варшавский и партнеры»
|Владислав Варшавский
|«Ветров и партнеры»
|Виталий Ветров
|«Арбитраж.ру»
|Владимир Ефремов
|«Аспект-М»
|Степан Матаев
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Екатерина Михальская
|«Прецедент Консалтинг»
|Станислав Петров
|ГК «Консалтум»
|Надежда Почуева
|Адвокатское бюро «Юг»
|Юрий Пустовит
|INTELLECT
|Роман Речкин
|«Качкин и партнеры»
|Кирилл Саськов
|«ССП-Консалт»
|Дарья Титкова
|«Тимофеев / Черепнов / Калашников»
|Михаил Черепнов
|Разрешение корпоративных споров
|Федеральный рейтинг
|VEGAS LEX
|Александр Гармаев
|Pen & Paper
|Станислав Данилов
|ЕПАМ
|Валерий Еременко
|Orchards
|Григорий Захаров
|«Аснис и партнеры»
|Кира Корума
|«S&K Вертикаль»
|Константин Крутильников
|«Инфралекс»
|Артем Кукин
|«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры»
|Дмитрий Ловырев
|Forward Legal
|Григорий Нистратов
|«Рыбалкин, Горцунян и партнеры»
|Илья Рыбалкин
|Saveliev, Batanov & Partners
|Сергей Савельев
|«Регионсервис»
|Евгения Червец
|«Железников и партнеры»
|Роман Щербинин
|«Юков и партнеры»
|Андрей Юков
|Delcredere
|Денис Юров
|Разрешение корпоративных споров
|Региональный рейтинг
|LOYS
|Вячеслав Александров
|«Гуцу, Жуковский и партнеры»
|Денис Антонов
|«СтройКапиталКонсалтинг»
|Константин Егоров
|«Митра»
|Сослан Каиров
|GRATA International
|Владимир Комаров
|«Косенков и Суворов»
|Денис Косенков
|«Гуричев, Малинин и партнеры»
|Антон Малинин
|«Аспект-М»
|Степан Матаев
|«Дювернуа Лигал»
|Егор Носков
|Консультационная группа ТИМ
|Илья Трофимов
|Разрешение споров в судах общей юрисдикции
|Федеральный рейтинг
|«Пропозитум»
|Дмитрий Галанцев
|«РИ-Консалтинг»
|Елена Гладышева
|«Юков и партнеры»
|Виктория Даудрих
|ЮСТ
|Александр Евдокимов
|ЕПАМ
|Валерий Еременко
|«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры»
|Александр Зюба
|«Бендерский и партнеры»
|Андрей И
|Dentons
|Михаил Иванов
|«Ковалев, Тугуши и партнеры»
|Сергей Ковалев
|КИАП
|Андрей Корельский
|Land Law Firm
|Денис Литвинов
|Capital Legal Services
|Ирина Оникиенко
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Валентина Петрова
|KDZ & partners
|Юлия Сорокина
|«Бартолиус»
|Юлий Тай
|Разрешение споров в судах общей юрисдикции
|Региональный рейтинг
|LOYS
|Вячеслав Александров
|«Варшавский и партнеры»
|Владислав Варшавский
|«Ветров и партнеры»
|Виталий Ветров
|«ЛексПроф»
|Татьяна Гончарова
|«Прецедент Консалтинг»
|Евгения Завацкая
|АБ «Правовой статус»
|Алексей Иванов
|«Ивановы и партнеры»
|Ксения Иванова
|Северо-Кавказское юридическое агентство
|Сергей Клушин
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Екатерина Михальская
|Судебное агентство «Барристер»
|Айдар Муллануров
|Адвокатское бюро «Юг»
|Юрий Пустовит
|«ССП-Консалт»
|Дарья Титкова
|Консультационная группа ТИМ
|Илья Трофимов
|INTELLECT
|Анна Устюшенко
|ГК «Консалтум»
|Нина Шерстнева
|Ритейл и торговля, FMCG
|Taxology
|Алексей Артюх
|«Рыбалкин, Горцунян и партнеры»
|Сурен Горцунян
|QUORUS
|Евгений Жилин
|Orchards
|Григорий Захаров
|«Линия права»
|Валерия Качура
|«Рустам Курмаев и партнеры»
|Дмитрий Клеточкин
|КИАП
|Андрей Корельский
|ЕПАМ
|Наталья Коростелева
|«Лемчик, Крупский и партнеры»
|Александр Лемчик
|PATENTUS
|Дмитрий Марканов
|CLAIMS
|Игорь Невзоров
|KPMG
|Михаил Орлов
|«Инфралекс»
|Артур Рохлин
|О2 Consulting
|Ольга Сорокина
|Dentons
|Матье Фабр-Маньян
|Рынки капиталов
|Dentons
|Тамер Амара
|ЕПАМ
|Дмитрий Глазунов
|Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
|Дмитрий Коваленко
|«Инфралекс»
|Елена Кузнецова
|Lecap
|Михаил Малиновский
|Nektorov, Saveliev & Partners
|Александр Некторов
|Branan Legal
|Юлия Ненашева
|«Линия права»
|Андрей Новаковский
|ЕМПП
|Иван Семенкин
|Tomashevskaya & Partners
|Жанна Томашевская
|Сельское хозяйство
|MGP Lawyers
|Денис Быканов
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Анна Волынец
|РКТ
|Иван Гулин
|ЕПАМ
|Валерий Еременко
|You & Partners
|Евгения Зусман
|«Ковалев, Тугуши и партнеры»
|Сергей Ковалев
|Eversheds Sutherland
|Юрий Пугач
|Nektorov, Saveliev & Partners
|Илья Рачков
|Althaus Legal
|Илья Смирнов
|GRATA International
|Игорь Степанов
|Семейное и наследственное право
|Федеральный рейтинг
|ЕПАМ
|Денис Архипов
|Maxima Legal
|Наталья Демина
|«S&K Вертикаль»
|Любовь Дуйко
|«Инфралекс»
|Ирина Зимина
|«Ивановы и партнеры»
|Ксения Иванова
|«PwC в России»
|Диана Каляева
|«Аснис и партнеры»
|Кира Корума
|«Павлова и партнеры»
|Галина Павлова
|FTL Advisers
|Наталья Пацева
|О2 Consulting
|Инна Перелехова
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Валентина Петрова
|Petrol Chilikov
|Олеся Петроль
|DS Law
|Олег Понамарев
|БИЭЛ
|Филипп Рябченко
|Pen & Paper
|Екатерина Тягай
|Страховое право
|«Павлова и партнеры»
|Давид Габелая
|ЕПАМ
|Валерий Еременко
|LCI Partner
|Ольга Злотя
|«Ковалев, Тугуши и партнеры»
|Сергей Кислов
|КИАП
|Андрей Корельский
|«Бенефит Литигейшн»
|Кирилл Краснов
|«ССП-Консалт»
|Екатерина Назарова
|VEGAS LEX
|Виктор Петров
|AKS Legal
|Кира Свинцова
|Delcredere
|Максим Степанчук
|Строительство и недвижимость
|Федеральный рейтинг
|Orchards
|Юрий Аксенов
|ЮСТ
|Анна Котова-Смоленская
|Land Law Firm
|Денис Литвинов
|ЕПАМ
|Ольга Мищенко
|QUORUS
|Екатерина Мотыван
|«Качкин и партнеры»
|Дмитрий Некрестьянов
|«Регионсервис»
|Антон Новиков
|ФБК Legal
|Надежда Орлова
|ART DE LEX
|Александр Петров
|«Инфралекс»
|Алексей Попов
|«Бартолиус»
|Дмитрий Проводин
|Sirota & Partners
|Артем Сирота
|Dentons
|Сергей Трахтенберг
|«Юков и партнеры»
|Вячеслав Увачев
|«PwC в России»
|Инна Шахназарова
|Строительство и недвижимость
|Региональный рейтинг
|Maxima Legal
|Максим Аврашков
|GRATA International
|Оксана Афанасьева
|«Дювернуа Лигал»
|Ольга Батура
|«Гуцу, Жуковский и партнеры»
|Константин Гуцу
|«СтройКапиталКонсалтинг»
|Константин Егоров
|АБ «Правовой статус»
|Алексей Иванов
|«Митра»
|Юрий Мирзоев
|Nasonov, Pirogov & Partners
|Алексей Насонов
|Versus.Legal
|Данил Подшивалов
|INTELLECT
|Анна Устюшенко
|ТМТ
|DS Law
|Денис Беляев
|VEGAS LEX
|Александра Васюхнова
|«PwC в России»
|Артем Дмитриев
|Kulik & Partners Law.Economics
|Кирилл Дозмаров
|«Инфралекс»
|Артем Кукин
|Semenov & Pevzner
|Роман Лукьянов
|ART DE LEX
|Дмитрий Магоня
|NEVSKY IP Law
|Кирилл Митягин
|Dentons
|Виктор Наумов
|ЕПАМ
|Илья Никифоров
|О2 Consulting
|Дарья Носова
|Orchards
|Алексей Станкевич
|Eversheds Sutherland
|Екатерина Тиллинг
|Tomashevskaya & Partners
|Нелли Томашевская
|Noerr
|Вячеслав Хайрюзов
|Туризм и спорт
|Legal Choice
|Максим Гулевич
|ЕПАМ
|Ольга Мищенко
|«КлеверКонсалт»
|Артем Пацев
|JBI Group
|Ольга Проскурина
|ЮСТ
|Анна Котова-Смоленская
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