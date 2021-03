Лучшие юридические практики

Арбитражное судопроизводство: Разрешение коммерческих споров: HIGH-END Федеральный рейтинг Band 1 1 Orchards 2 ЕПАМ 3 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 4 ART DE LEX 5 «Регионсервис» 6 «S&K Вертикаль» 7 Saveliev, Batanov & Partners 8 Forward Legal 9 VEGAS LEX 10 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 11 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 12 BGP Litigation 13 «Сотби» 14 Бюро адвокатов «Де-юре» 15 Delcredere Band 2 1 «Рустам Курмаев и партнеры» 2 «Инфралекс» 3 Asterisk 4 «Юков и партнеры» 5 Dentons 6 «Бартолиус» 7 PwC в России 8 РКТ 9 ЮСТ 10 MILTON LEGAL 11 A.T. Legal 12 Vinder Law Office 13 Eversheds Sutherland 14 «Андрей Городисский и партнеры» 15 Адвокатское бюро А2 Арбитражное судопроизводство: Разрешение коммерческих споров: MID-MARKET Федеральный рейтинг Band 1 1 «Инфралекс» 2 PwC в России 3 Petrol Chilikov 4 КИАП 5 Capital Legal Services 6 Бюро адвокатов «Де-юре» 7 «Стрижак и партнеры» 8 INTEGRITES 9 «Лемчик, Крупский и партнеры» 10 Rights Business Standard 11 KDZ & partners 12 «Бендерский и партнеры» 13 «Яковлев и партнеры» 14 «РИ-консалтинг» 15 Land Law Firm Band 2 1 Lidings 2 Lex Borealis 3 ЕМПП 4 «Косенков и Суворов» 5 Nektorov, Saveliev & Partners 6 «Муранов, Черняков и партнеры» 7 «Интеллектуальный капитал» 8 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 9 Коллегия адвокатов г. Москвы «Параграф» 10 «АВТ Консалтинг» 11 Юридическая компания Legal Way 12 «Вестсайд» 13 MILTON LEGAL 14 PARADIGMA 15 Grata International Арбитражное судопроизводство: Разрешение коммерческих споров: MID-MARKET Региональный рейтинг Band 1 1 «Прецедент консалтинг» 2 Адвокатское бюро «ЮГ» 3 «Дювернуа Лигал» 4 INTELLECT 5 «Гуцу, Жуковский и партнеры» 6 «Качкин и партнеры» 7 «Арбитраж.ру» 8 «Митра» 9 «Аспект-М» 10 «Варшавский и партнеры» 11 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 12 ГК «Консалтум» 13 «Войнов, Маслов и партнеры» 14 «ССП-Консалт» 15 Maxima Legal Band 2 1 «Тимофеев/Черепнов/Калашников» 2 Северо-Кавказское юридическое агентство 3 Enforce Law Company 4 «Ветров и партнеры» 5 ЛЕКСФОРТ 6 Адвокатское бюро Q&A 7 Nasonov, Pirogov & Partners 8 Судебное агентство «Барристер» 9 «Почуев, Зельгин и партнеры» 10 Юридическая компания «Сенат» 11 «СтройКапиталКонсалтинг» 12 GRATA International 13 Legal to Business 14 Консультационная группа ТИМ 15 «LL.C-Право» Арбитражное судопроизводство: Разрешение корпоративных споров: HIGH-END Федеральный рейтинг Band 1 1 ЕПАМ 2 Orchards 3 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 4 ART DE LEX 5 Saveliev, Batanov & Partners 6 «Регионсервис» 7 «S&K Вертикаль» 8 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 9 Forward Legal 10 Pen & Paper 11 GR Legal 12 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 13 «Инфралекс» 14 VEGAS LEX 15 Бюро адвокатов «Де-юре» Band 2 1 Delcredere 2 «Бартолиус» 3 «Юков и партнеры» 4 «Сотби» 5 «Рустам Курмаев и партнеры» Арбитражное судопроизводство: Разрешение корпоративных споров: MID-MARKET Федеральный рейтинг 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 PwC в России 4 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 5 «Инфралекс» 6 VEGAS LEX 7 КИАП 8 «Железников и партнеры» 9 «Рустам Курмаев и партнеры» 10 «Линия права» 11 ЕМПП 12 «Андрей Городисский и партнеры» 13 «Павлова и партнеры» 14 «Князев и партнеры» 15 Eterna Law Антимонопольное право: разрешение споров с Федеральной антимонопольной службой Федеральный рейтинг 1 ART DE LEX 2 Dentons 3 ЕПАМ 4 «Инфралекс» 5 Orchards 6 Kulik & Partners Law.Economics 7 VEGAS LEX 8 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 9 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 10 Capital Legal Services 11 ФБК Legal 12 «Казаков и партнеры» 13 Delcredere 14 Eversheds Sutherland 15 Noerr Антимонопольное право: консультирование Федеральный рейтинг Band 1 1 ART DE LEX 2 Dentons 3 ЕПАМ 4 «Инфралекс» 5 BGP Litigation 6 Kulik & Partners Law.Economics 7 Orchards 8 VEGAS LEX 9 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 10 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 11 ФБК Legal 12 Capital Legal Services 13 Noerr 14 «Линия права» 15 КИАП Band 2 1 «Клифф» 2 Rights Business Standard 3 DS Law 4 «Муранов, Черняков и партнеры» 5 INTEGRITES Антимонопольное право: консультирование и споры Региональный рейтинг 1 «Арбитраж.ру» 2 «Почуев, Зельгин и партнеры» 3 INTEGRITES 4 GRATA International 5 Legal to Business Банкротство Банкротство кредитных организаций 1 GR Legal 2 Бюро адвокатов «Де-юре» 3 «Юков и партнеры» 4 «Регионсервис» 5 ART DE LEX 6 «Стрижак и партнеры» 7 «Бендерский и партнеры» 8 «S&K Вертикаль» 9 ЮСТ 10 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 11 «Рустам Курмаев и партнеры» 12 PwC в России 13 «Яковлев и партнеры» 14 А.Т. Legal 15 Maxima Legal Банкротство юридических лиц Федеральный рейтинг Band 1 1 «Сотби» 2 РКТ 3 «Инфралекс» 4 Бюро адвокатов «Де-юре» 5 Orchards 6 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 7 «Юков и партнеры» 8 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 9 Saveliev, Batanov & Partners 10 ЕПАМ 11 «Регионсервис» 12 Forward Legal 13 ART DE LEX 14 «Стрижак и партнеры» 15 Delcredere Band 2 1 «Лемчик, Крупский и партнеры» 2 «Бартолиус» 3 ЮСТ 4 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 5 Dentons 6 BGP Litigation 7 «Бендерский и партнеры» 8 PB Legal 9 Parallel Legal Consulting 10 А.Т. Legal Банкротство юридических лиц Региональный рейтинг Band 1 1 ЕПАМ 2 «Регионсервис» 3 «Качкин и партнеры» 4 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 5 Vinder Law Office 6 LOYS 7 «Митра» 8 Maxima Legal 9 «Гребнева и партнеры» 10 «Плотников и партнеры» 11 «Дювернуа Лигал» 12 «Бородин и партнеры» 13 ЛЕКСФОРТ 14 «ЛексПроф» 15 INTELLECT Band 2 1 «Арбитраж.ру» 2 ГК «Консалтум» 3 Enforce Law Company 4 GRATA International 5 Юридический центр «Развитие» 6 «Аспект-М» 7 «LL.C-Право» 8 «Тимофеев / Черепнов / Калашников» 9 Nasonov, Pirogov & Partners 10 «ССП-Консалт» Банкротство физических лиц Федеральный рейтинг 1 ЕПАМ 2 «Сотби» 3 «Бартолиус» 4 РКТ 5 «Инфралекс» 6 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 7 Бюро адвокатов «Де-юре» 8 «Юков и партнеры» 9 «Стрижак и партнеры» 10 «S&K Вертикаль» 11 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 12 Parallel Legal Consulting 13 ЮСТ 14 «Плешаков, Ушкалов и партнеры» 15 MGP Lawyers Внешнеэкономическая деятельность: таможенное право и валютное регулирование Федеральный рейтинг 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 ЮСТ 4 Flightman + Priest 5 PwC в России 6 QUORUS 7 «Инфралекс» 8 Russian Legal 9 КИАП 10 BSH Consulting Внешнеэкономическая деятельность: таможенное право и валютное регулирование Региональный рейтинг 1 GRATA International 2 RBL 3 «Варшавский и партнеры» 4 Forte Tax & Law 5 «Магистраль» ГЧП / Инфраструктурные проекты Band 1 1 VEGAS LEX 2 «Инфралекс» 3 Capital Legal Services 4 ЮСТ 5 ЕПАМ 6 Dentons 7 PwC в России 8 KPMG 9 «Качкин и партнеры» 10 P&P Unity 11 Lecap 12 «Линия права» 13 Maxima Legal 14 ФБК Legal 15 Rights Business Standard Band 2 1 You & Partners 2 Versus.legal 3 Nektorov, Saveliev & Partners 4 «Дювернуа Лигал» 5 GRATA International Интеллектуальная собственность: разрешение споров по предметам интеллектуальной собственности Федеральный рейтинг Band 1 1 «Городисский и партнеры» 2 ЕПАМ 3 Dentons 4 Semenov & Pevzner 5 «Андрей Городисский и партнеры» 6 «S&K Вертикаль» 7 PATENTUS 8 «Интеллектуальный капитал» 9 NEVSKY IP Law 10 ЮСТ 11 КИАП 12 Lidings 13 Eversheds Sutherland 14 Capital Legal Services 15 «Зуйков и партнеры» Band 2 1 Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры» 2 Патентно-адвокатское бюро «Гардиум» 3 Maxima Legal 4 INTELLECT 5 Правовая группа «Интеллектуальная собственность» 6 «Косенков и Суворов» 7 «Интернет и право» 8 Versus.legal 9 Noerr 10 DS Law 11 Патентно-правовая фирма ЮС 12 «Щедрины и партнеры» 13 Юридическая фирма «Кривцов и партнеры» 14 Юридическая компания CPO GROUP («ЦПО групп») 15 ИНТЭЛС Интеллектуальная собственность: консультирование по праву в области интеллектуальной собственности Федеральный рейтинг Band 1 1 Semenov & Pevzner 2 Dentons 3 ЕПАМ 4 «Городисский и партнеры» 5 Tomashevskaya & Partners 6 O2 Consulting 7 PATENTUS 8 «Андрей Городисский и партнеры» 9 Lidings 10 NEVSKY IP Law 11 Eversheds Sutherland 12 КИАП 13 «Зуйков и партнеры» 14 «Интеллектуальный капитал» 15 Maxima Legal Band 2 1 Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры» 2 Noerr 3 PwC в России 4 DS Law 5 ФБК Legal 6 «Клифф» 7 Патентно-адвокатское бюро «Гардиум» 8 Althaus Legal 9 INTELLECT 10 Versus.legal 11 «Косенков и Суворов» 12 Правовая группа «Интеллектуальная собственность» 13 Патентно-правовая фирма ЮС 14 АБ «Канишевская, Озерский, Кочетов, Четвергов» 15 «Щедрины и партнеры» Интеллектуальная собственность: разрешение споров по предметам интеллектуальной собственности Региональный рейтинг 1 CLAIMS 2 ЕПАМ 3 Dentons 4 Maxima Legal 5 INTELLECT 6 ИНКО 7 Versus.legal 8 «Бутенко и партнеры» 9 «АРС-Патент» 10 «Гребнева и партнеры» Интеллектуальная собственность: консультирование по праву в области интеллектуальной собственности Региональный рейтинг 1 Dentons 2 ЕПАМ 3 CLAIMS 4 Maxima Legal 5 INTELLECT 6 RBL 7 Versus.legal 8 «Гребнева и партнеры» 9 Enforce Law Company 10 «Бутенко и партнеры» Комплаенс 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 PwC в России 4 Pen & Paper 5 ART DE LEX 6 КИАП 7 Noerr 8 FTL Advisers 9 INTEGRITES 10 «Вестсайд» Корпоративное право / Слияния и поглощения российских активов: HIGH-END Федеральный рейтинг Band 1 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 4 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 5 «Сотби» 6 «Инфралекс» 7 Branan Legal 8 ART DE LEX 9 KPMG 10 «Линия права» 11 Tomashevskaya & Partners 12 Pen & Paper 13 ФБК Legal 14 Maxima Legal 15 MAYS Partners Band 2 1 Noerr 2 DLA Piper 3 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 4 Capital Legal Services 5 VEGAS LEX 6 О2 Consulting 7 Althaus Legal 8 Nektorov, Saveliev & Partners 9 КИАП 10 Vinder Law Office Корпоративное право / Слияния и поглощения российских активов: MID-MARKET Федеральный рейтинг Band 1 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 VEGAS LEX 4 Branan Legal 5 ФБК Legal 6 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 7 Eversheds Sutherland 8 КИАП 9 Maxima Legal 10 Noerr 11 PwC в России 12 Althaus Legal 13 Группа компаний SRG 14 Rights Business Standard 15 O2 Consulting Band 2 1 FTL Advisers 2 «Лемчик, Крупский и партнеры» 3 MGP Lawyers 4 DS Law 5 ЕМПП 6 Адвокатское бюро А2 7 «Андрей Городисский и партнеры» 8 INTEGRITES 9 Horizon Global 10 Russian Legal Корпоративное право / Слияния и поглощения международных активов: HIGH-END Федеральный рейтинг Band 1 1 Dentons 2 ЕПАМ 3 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 4 QUORUS 5 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 6 Eversheds Sutherland 7 Tomashevskaya & Partners 8 VEGAS LEX 9 О2 Consulting 10 MAYS Partners Корпоративное право / Слияния и поглощения международных активов: MID-MARKET Федеральный рейтинг 1 Dentons 2 ЕПАМ 3 DLA Piper 4 Eversheds Sutherland 5 PwC в России 6 О2 Consulting 7 Lidings 8 FTL Advisers 9 ФБК Legal 10 Noerr Корпоративное право / Слияния и поглощения российских активов Региональный рейтинг 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 4 «Качкин и партнеры» 5 Maxima Legal 6 INTELLECT 7 Forte Tax & Law 8 GRATA International 9 «Варшавский и партнеры» 10 ГК «Консалтум» 11 «Дювернуа Лигал» 12 Enforce Law Company 13 Сибирская юридическая компания 14 «Тимофеев / Черепнов / Калашников» 15 «СтройКапиталКонсалтинг» Международный коммерческий арбитраж 1 ЕПАМ 2 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 3 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 4 Dentons 5 Petrol Chilikov 6 BGP Litigation 7 QUORUS 8 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 9 Noerr 10 Nektorov, Saveliev & Partners 11 КИАП 12 PB Legal 13 INTEGRITES 14 «Муранов Черняков и партнеры» 15 «КлеверКонсалт» Международные судебные разбирательства 1 Dentons 2 ЕПАМ 3 «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» 4 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 5 ART DE LEX 6 Petrol Chilikov 7 Tomashevskaya & Partners 8 BGP Litigation 9 Noerr 10 MAYS Partners Морское право 1 «Инмарин» 2 NAVICUS.LAW 3 ЕПАМ 4 «Ремеди» 5 GRATA International Налоговое право: разрешение споров с Федеральной налоговой службой Федеральный рейтинг 1 Dentons 2 ФБК Legal 3 ЕПАМ 4 KPMG 5 «Лемчик, Крупский и партнеры» 6 Taxology 7 PwC в России 8 «Инфралекс» 9 Nektorov, Saveliev & Partners 10 Five Stones Consulting 11 VEGAS LEX 12 Бюро адвокатов «Де-юре» 13 Tax Compliance 14 ЮСТ 15 «Иккерт и партнеры» Налоговое право: консультирование по налоговому законодательству Федеральный рейтинг Band 1 1 Dentons 2 ФБК Legal 3 PwC в России 4 ЕПАМ 5 KPMG 6 О2 Consulting 7 Noerr 8 VEGAS LEX 9 «Инфралекс» 10 «Лемчик, Крупский и партнеры» 11 Taxology 12 BGP Litigation 13 ЮСТ 14 А-ПРО 15 «Клифф» Band 2 1 Althaus Legal 2 Crowe CRS Legal 3 Flightman + Priest 4 «Андрей Городисский и партнеры» 5 «Иккерт и партнеры» 6 DLA Piper 7 Eversheds Sutherland 8 FTL Advisers 9 Capital Legal Services 10 КИАП 11 Tax Compliance 12 Nektorov, Saveliev & Partners 13 Rights Business Standard 14 Five Stones Consulting 15 «АВТ Консалтинг» Налоговое право: разрешение споров с Федеральной налоговой службой, консультирование по налоговому законодательству Региональный рейтинг 1 Forte Tax & Law 2 Maxima Legal 3 «Митра» 4 «Варшавский и партнеры» 5 «Нортия ГКС» 6 «Арбитраж.ру» 7 Enforce Law Company 8 GRATA International 9 «Гребнева и партнеры» 10 «ЛексПроф» 11 «Гуцу, Жуковский и партнеры» 12 JBI Group 13 «Комплаенс Решения» 14 Северо-Кавказское юридическое агентство 15 «Статус-кво» Разрешение споров в судах общей юрисдикции: споры из имущественных отношений Федеральный рейтинг Band 1 1 ЕПАМ 2 Бюро адвокатов «Де-юре» 3 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 4 «Юков и партнеры» 5 ART DE LEX 6 «Сотби» 7 Land Law Firm 8 «S&K Вертикаль» 9 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 10 «Регионсервис» 11 Dentons 12 «Бартолиус» 13 «Рустам Курмаев и партнеры» 14 КИАП 15 ЮСТ Band 2 1 Howard Russia 2 Capital Legal Services 3 KDZ & partners 4 «Бендерский и партнеры» 5 «РИ-консалтинг» 6 Nektorov, Saveliev & Partners 7 Vinder Law Office 8 «Павлова и партнеры» 9 «Бородин и партнеры» 10 Московская коллегия адвокатов ГРАД 11 «Муранов, Черняков и партнеры» 12 «Вестсайд» 13 «АМГ Партнерс» 14 «Косенков и Суворов» 15 «Ошеров, Онисковец и партнеры» Разрешение споров в судах общей юрисдикции: споры из имущественных отношений Региональный рейтинг 1 INTELLECT 2 LOYS 3 «Прецедент консалтинг» 4 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 5 «Варшавский и партнеры» 6 Адвокатское бюро «Юг» 7 «Ивановы и партнеры» 8 «ЛексПроф» 9 ГК «Консалтум» 10 «ССП-Консалт» 11 «Ветров и партнеры» 12 Северо-Кавказское юридическое агентство 13 Судебное агентство «Барристер» 14 АБ «Правовой статус» 15 Консультационная группа ТИМ Разрешение споров в судах общей юрисдикции: споры о защите чести, достоинства и деловой репутации 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 «Бартолиус» 4 «Рустам Курмаев и партнеры» 5 «Юков и партнеры» 6 А-ПРО 7 «Князев и партнеры» 8 «Андрей Городисский и партнеры» 9 «Ошеров, Онисковец и партнеры» 10 Судебное агентство «Барристер» Рынки капитала 1 ЕПАМ 2 Dentons 3 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 4 QUORUS 5 Tomashevskaya & Partners 6 Branan Legal 7 Lecap 8 Nektorov, Saveliev & Partners 9 «Линия права» 10 ЕМПП Семейное и наследственное право: споры о расторжении брака, разделе имущества и наследуемых активах Федеральный рейтинг Band 1 1 ЕПАМ 2 «Аснис и партнеры» 3 Petrol Chilikov 4 «S&K Вертикаль» 5 PwC в России 6 «Инфралекс» 7 Pen & Paper 8 FTL Advisers 9 Бюро адвокатов «Де-юре» 10 БИЭЛ 11 «Павлова и партнеры» 12 О2 Consulting 13 КИАП 14 BGP Litigation 15 ФБК Legal Band 2 1 «Ивановы и партнеры» 2 Maxima Legal 3 «Казаков и партнеры» 4 «Князев и партнеры» 5 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 6 «Аронов и партнеры» 7 МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры» (SZP Law) 8 ЕМПП 9 DS Law 10 «Баргест» 11 «АМГ Партнерс» 12 Адвокатское бюро Q&A 13 «Гришин, Павлова и партнеры» 14 «Легес Бюро» 15 «Д. Ямашев и партнеры» Семейное и наследственное право: структурирование наследуемых активов Федеральный рейтинг 1 ЕПАМ 2 «S&K Вертикаль» 3 PwC в России 4 Petrol Chilikov 5 «Павлова и партнеры» 6 FTL Advisers 7 Pen & Paper 8 «Инфралекс» 9 БИЭЛ 10 О2 Consulting 11 ФБК Legal 12 BGP Litigation 13 ЕМПП 14 «Ивановы и партнеры» 15 Бюро адвокатов «Де-юре» Страховое право 1 ЕПАМ 2 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 3 VEGAS LEX 4 Бюро адвокатов «Де-юре» 5 Delcredere 6 «Павлова и партнеры» 7 «БЕНЕФИТ-Литигейшн» 8 LCI Partner 9 AKS Legal 10 «ССП-Консалт» Транспортное право 1 Dentons 2 ЕПАМ 3 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 4 NAVICUS.LAW 5 «Линия права» Трудовое и миграционное право: разрешение споров в области трудового и миграционного законодательства Федеральный рейтинг Band 1 1 ЕПАМ 2 BLS 3 Dentons 4 Five Stones Consulting 5 «Андрей Городисский и партнеры» 6 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 7 КИАП 8 Lidings 9 ФБК Legal 10 Eversheds Sutherland 11 PwC в России 12 Noerr 13 ЮСТ 14 «Вестсайд» 15 Бюро адвокатов «Де-юре» Band 2 1 «АМГ Партнерс» 2 «Лемчик, Крупский и партнеры» 3 МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры» (SZP Law) 4 Юридическая компания CPO GROUP («ЦПО групп») 5 «ССП-Консалт» Трудовое и миграционное право: консультирование по вопросам трудового и миграционного законодательства Федеральный рейтинг Band 1 1 Dentons 2 ЕПАМ 3 BLS 4 «Андрей Городисский и партнеры» 5 Five Stones Consulting 6 Lidings 7 Eversheds Sutherland 8 ФБК Legal 9 «Лемчик, Крупский и партнеры» 10 КИАП 11 Noerr 12 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 13 PwC в России 14 «Вестсайд» 15 ЮСТ Band 2 1 «АМГ Партнерс» 2 Бюро адвокатов «Де-юре» 3 МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры» (SZP Law) 4 Юридическая компания CPO GROUP («ЦПО групп») 5 «ССП-Консалт» Трудовое и миграционное право: разрешение споров и консультирование в области трудового и миграционного законодательства Региональный рейтинг 1 GRATA International 2 INTELLECT 3 Forte Tax & Law 4 «Тимофеев / Черепнов / Калашников» 5 Консультационная группа ТИМ Уголовное право: должностные преступления Федеральный рейтинг Band 1 1 ЕПАМ 2 А-ПРО 3 «Аснис и партнеры» 4 «Бишенов и партнеры» 5 «Железников и партнеры» 6 «Регионсервис» 7 ЗКС 8 Romanov & Partners Law Firm 9 «Рустам Курмаев и партнеры» 10 «Коблев и партнеры» 11 «Забейда и партнеры» 12 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 13 ART DE LEX 14 «Большаков, Челышева и партнеры» 15 Бюро адвокатов «Де-Юре» Band 2 1 «Инфралекс» 2 KDZ & partners 3 Criminal Defence Firm 4 «Юков и партнеры» 5 «Аронов и партнеры» Уголовное право: экономические преступления Федеральный рейтинг Band 1 1 А-ПРО 2 ЕПАМ 3 Romanov & Partners Law Firm 4 Pen & Paper 5 «Аснис и партнеры» 6 «Бишенов и партнеры» 7 «Коблев и партнеры» 8 «Железников и партнеры» 9 «S&K Вертикаль» 10 «Рустам Курмаев и партнеры» 11 ЗКС 12 «Забейда и партнеры» 13 Бюро адвокатов «Де-юре» 14 «Большаков, Челышева и партнеры» 15 «Юков и партнеры» Band 2 1 Criminal Defense Firm 2 KDZ & partners 3 «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» 4 «Ковалев, Тугуши и партнеры» 5 «Ошеров, Онисковец и партнеры» 6 «Князев и партнеры» 7 «Бартолиус» 8 «Казаков и партнеры» 9 «Феоктистов и партнеры» 10 КИАП 11 «РИ-консалтинг» 12 ЕМПП 13 BGP Litigation 14 Vinder Law Office 15 МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры» (SZP Law) Цифровая экономика / FinTech Федеральный рейтинг Band 1 1 Dentons 2 О2 Consulting 3 ЕПАМ 4 PwC в России 5 Tomashevskaya & Partners 6 ART DE LEX 7 «Инфралекс» 8 ЮСТ 9 «Надмитов, Иванов и партнеры» 10 Lurye, Chumakov & Partners 11 «Линия права» 12 «Косенков и Суворов» 13 DS Law 14 Lex Borealis 15 INTELLECT Band 2 1 ФБК Legal 2 You & Partners 3 «Афонин, Божор и партнеры» 4 «Кривцов и партнеры» 5 VK Partners Law Firm Экологическое право 1 ЕПАМ 2 Orchards 3 «Регионсервис» 4 Dentons 5 «Казаков и партнеры» 6 «Бартолиус» 7 VEGAS LEX 8 «Юков и партнеры» 9 Eversheds Sutherland 10 Zharov Group