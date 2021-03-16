В Астрахани будут судить чиновницу администрации за превышение полномочий

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении эксперта отдела технадзора управления по капитальному строительству администрации Астрахани. Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2019 году эксперт подписала документацию и акты о приемке работ по объекту «Ремонт футбольного поля МБО ДО Астрахани «ДЮСШ №1», которые якобы фактически не проводились. Предположительно, общая сумма завышения объемов выполненных подрядчиком работ превысила 370 тыс. руб.

Уголовное дело для рассмотрения направят в Кировский районный суд Астрахани.

Мария Шахрай