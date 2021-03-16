Шамиль Газизов вновь назначен гендиректором ФК «Уфа»

Генеральным директором футбольного клуба «Уфа» назначен Шамиль Газизов. Решение принято на заседании совета директоров.

Ринат Шайбеков, до этого занимавший пост генерального директора, остался в структуре клуба в статусе исполнительного директора.

«К нынешнему руководителю клуба претензий нет, сложились объективные финансовые сложности. Мы очень благодарны Шамилю (Газизову. — "Ъ-Уфа") за непростое решение вернуться в клуб в непростой период. Перед ним мы ставим задачу остаться в Премьер-лиге и успешно выступить в Кубке России»,— цитирует председателя совета директоров ФК «Уфа» Ростислава Мурзагулова агентство «Башинформ».

Шамиль Газизов был гендиректором ФК «Уфа» с 2012 по 2020 год, за это время уфимский футбольный клуб впервые вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и по итогам сезона 2017-2018 годов заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, получив право сыграть в Лиге Европы. Летом 2020 года господин Газизов был назначен генеральным директором московского клуба «Спартак», однако в декабре покинул этот пост. В клубе тогда сообщали, что решение об уходе было связано с расхождениями «во взглядах на развитие».

Анна Соколова