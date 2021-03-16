16 марта, вторник
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

Приложение

Партнерские проекты

Шамиль Газизов вновь назначен гендиректором ФК «Уфа»

Генеральным директором футбольного клуба «Уфа» назначен Шамиль Газизов. Решение принято на заседании совета директоров.

Ринат Шайбеков, до этого занимавший пост генерального директора, остался в структуре клуба в статусе исполнительного директора.

«К нынешнему руководителю клуба претензий нет, сложились объективные финансовые сложности. Мы очень благодарны Шамилю (Газизову. — "Ъ-Уфа") за непростое решение вернуться в клуб в непростой период. Перед ним мы ставим задачу остаться в Премьер-лиге и успешно выступить в Кубке России»,— цитирует председателя совета директоров ФК «Уфа» Ростислава Мурзагулова агентство «Башинформ».

Шамиль Газизов был гендиректором ФК «Уфа» с 2012 по 2020 год, за это время уфимский футбольный клуб впервые вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и по итогам сезона 2017-2018 годов заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, получив право сыграть в Лиге Европы. Летом 2020 года господин Газизов был назначен генеральным директором московского клуба «Спартак», однако в декабре покинул этот пост. В клубе тогда сообщали, что решение об уходе было связано с расхождениями «во взглядах на развитие».

Анна Соколова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Мероприятия

Партнерские материалы

Профиль пользователя