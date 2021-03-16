16 марта, вторник
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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В Ярославле на дорожную разметку выделили 30 млн рублей

В 2021 году на нанесение дорожной разметки в Ярославле выделено около 30 млн руб., сообщил на еженедельном оперативном совещании в мэрии директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. В прошлом году на этот вид работ было потрачено около 27 млн руб.

Ярослав Овчаров уточнил, что сейчас идет подготовка необходимой документации. Также он отметил, что на улично-дорожной сети города будут проводиться работы по восстановлению дорожной разметки по гарантийным обязательствам. По словам господина Овчарова, в Ярославле будет нанесена как пластиковая разметка, так и разметка с применением лакокрасочных материалов.

Сейчас мэрия разрабатывает график проведения работ, которые планируется начать в апреле.

Дарья Сабаева


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