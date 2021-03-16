В бюджет Самары поступили 342 млн. рублей на реконструкцию Заводского шоссе

В городской бюджет Самары поступили средства из вышестоящих бюджетов. Сумма безвозмездных поступлений составила 760 млн руб. Из них 342 млн руб. будут направлены на реконструкцию Заводского шоссе. Речь идет об участке от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. Об этом сообщает городская дума.

Кроме того, 142 млн руб. будут переведены на комплексное благоустройство территорий возле Фабрики-кухни. Еще 61 млн руб. планируется потратить на приведение в порядок Вертолетной площадки (второй этап). Оставшиеся 215 млн. руб. предполагается направить на содержание и ремонт автомобильных дорог.

Георгий Портнов