В Адыгее осудили двух напавших на семью экс-вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака

Тахтамукайский районный суд Адыгеи вынес приговор двум жителям Краснодарского края, обвиняемым в нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака. Об этом ТАСС сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов Республики Адыгея Артур Абдулаев.

Вячеслава Пономарева и Ивана Кононенко признали виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере) и приговорили к 9,5 и 8,5 года колонии строгого режима, соответственно. Кроме того, с подсудимых взыщут 414,9 тыс. руб. в качестве материального и 500 тыс. руб. – морального ущерба.

Нападение на семью экс-вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака произошло в мае 2018 года в поселке Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи. Нападавшие похитили имущество на 5,6 млн руб. Кроме того, они избили и связали мать, отца и сестру бывшего заместителя главы Краснодарского края. Их обнаружили через несколько дней, после того, как те перестали выходить на связь. В результате нападения скончалась Мурата Ахеджака, его отец и сестра проходили длительное лечение.

Расследование обстоятельств дела взял под свой контроль глава республики Мурат Кумпилов. Спустя неделю после нападения, подозреваемые в совершении преступления были задержаны в поселке Яблоновском под Краснодаром и взяты под стражу.

Мурат Ахеджак был вице-губернатором Кубани в 2002-2010гг. Его считали одним из наиболее близких соратников Александра Ткачева. В администрации Краснодарского края господин Ахеджак курировал вопросы внутренней политики, взаимодействие со СМИ, партиями и правоохранительными органами. Он скончался в декабре 2010 года на 49-м году жизни в одной из клиник Германии после сердечного приступа.

Алексей Белянин