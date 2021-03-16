«Плохая новость для Москвы»

На местных выборах в двух землях на Западе Германии партия канцлера Ангелы Меркель ХДС потерпела болезненное поражение. При этом успешно выступили силы, которые скептически относятся к России и сотрудничеству с ней. За полгода до всеобщих парламентских выборов, по итогам которых станет известно имя нового канцлера, это крайне неприятная новость для Москвы. По мнению обозревателя “Ъ” Максима Юсина, отношения России с ее ключевым партнером в ЕС могут ждать серьезные испытания.

За местными выборами в двух западных немецких землях — Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц — пристально следили политики не только в Германии, но и в России. Именно это голосование считалось важнейшим тестом, индикатором общественных настроений за полгода до всеобщих парламентских выборов 26 сентября, по итогам которых станет известно, кто сменит на посту канцлера Ангелу Меркель.

Результаты выборов в обеих землях оказались крайне неудачными для ее партии — Христианско-демократического союза.

В Баден-Вюртемберге ХДС с 24% заняла лишь второе место, заметно, на 8,5%, отстав от победителей — набирающей популярность в масштабе всей страны партии «Зеленых». В Рейнланд-Пфальце партия Меркель также оказалась второй, набрав менее 28% и на 8% отстав от социал-демократов.

Комментируя итоги выборов, союзник канцлера — премьер-министр Баварии Маркус Зедер — назвал их «тяжелым ударом в сердце» для немецких консерваторов, вотчиной которых, по его словам, в течение многих лет были обе федеральные земли, где победу празднуют их противники.

В Москве итоги немецких выборов также могут вызвать разочарование. Дело в том, что именно сторонники Меркель из блока ХДС-ХСС придерживаются наиболее умеренного, прагматичного курса в отношении России, выступая против болезненных санкций и отстаивая газопровод «Северный поток-2».

Учитывая, что после сентябрьских выборов Меркель уйдет из политики, для Москвы важно, чтобы в Германии, ее важнейшем партнере в ЕС, сохранилась преемственность внешнеполитической линии. Но это зависит от того, удержит ли блок ХДС-ХСС ключевые позиции в будущем правительстве, которое почти наверняка, как и нынешнее, окажется коалиционным.

И вот здесь-то как раз и возникают большие сомнения. Победившие в Баден-Вюртемберге «Зеленые» занимают в отношении России едва ли не самую жесткую позицию среди всех политических сил Германии. Если они войдут в правящую коалицию и особенно если будут задавать в ней тон, отношения между Москвой и Берлином могут обостриться. «Зеленые» настаивают и на ужесточении санкций, и на отказе от «Северного потока-2».

Непросто складываются отношения Москвы и с социал-демократами, которые в прежние годы, особенно при канцлере Герхарде Шредере, считались ее главными лоббистами в Берлине. Сегодня ситуация изменилась. В партии, победившей на выборах в Рейнланд-Пфальце, тон задают политики новой волны, гораздо более скептически воспринимающие Москву.

Показательным в этом смысле стало недавнее заявление министра иностранных дел Хайко Мааса, представляющего социал-демокартов в нынешнем коалиционном кабинете.

Выступая на мероприятии, посвященном американо-германским связям, Маас выразил надежду, что приход в Белый дом администрации Джо Байдена откроет двери для возможных совместных санкций ЕС и США против России и Китая «в связи с нарушением прав человека и другими проблемными вопросами».

То есть акценты расставлены именно так: не попытаться воспользоваться улучшением взаимопонимания с США при новой администрации для того, чтобы смягчить противостояние с Москвой и Пекином, а подстраиваться под Вашингтон, координируя с ним в будущем свою санкционную политику.

До сих пор в санкционной войне между Россией и Западом именно Европа выступала своего рода амортизатором, вводя менее жесткие меры, чем Вашингтон, оставляя открытыми каналы связи, сохраняя возможность диалога и определенную свободу маневра. Судя по всему, социал-демократ Маас этой свободой начинает тяготиться.

В этой ситуации Москве остается надеяться на то, что в оставшиеся до выборов в бундестаг полгода однопартийцы Ангелы Меркель сумеют переломить тенденцию и остаться ведущей политической силой. В противном случае у отношений России не только с Германией, но и с Европой в целом весьма печальные перспективы.