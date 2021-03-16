«Плохая новость для Москвы»

На местных выборах в двух землях на Западе Германии партия канцлера Ангелы Меркель ХДС потерпела болезненное поражение. При этом успешно выступили силы, которые скептически относятся к России и сотрудничеству с ней. За полгода до всеобщих парламентских выборов, по итогам которых станет известно имя нового канцлера, это крайне неприятная новость для Москвы. По мнению обозревателя “Ъ” Максима Юсина, отношения России с ее ключевым партнером в ЕС могут ждать серьезные испытания.
За местными выборами в двух западных немецких землях — Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц — пристально следили политики не только в Германии, но и в России. Именно это голосование считалось важнейшим тестом, индикатором общественных настроений за полгода до всеобщих парламентских выборов 26 сентября, по итогам которых станет известно, кто сменит на посту канцлера Ангелу Меркель.
В Баден-Вюртемберге ХДС с 24% заняла лишь второе место, заметно, на 8,5%, отстав от победителей — набирающей популярность в масштабе всей страны партии «Зеленых». В Рейнланд-Пфальце партия Меркель также оказалась второй, набрав менее 28% и на 8% отстав от социал-демократов.
Комментируя итоги выборов, союзник канцлера — премьер-министр Баварии Маркус Зедер — назвал их «тяжелым ударом в сердце» для немецких консерваторов, вотчиной которых, по его словам, в течение многих лет были обе федеральные земли, где победу празднуют их противники.
В Москве итоги немецких выборов также могут вызвать разочарование. Дело в том, что именно сторонники Меркель из блока ХДС-ХСС придерживаются наиболее умеренного, прагматичного курса в отношении России, выступая против болезненных санкций и отстаивая газопровод «Северный поток-2».
Учитывая, что после сентябрьских выборов Меркель уйдет из политики, для Москвы важно, чтобы в Германии, ее важнейшем партнере в ЕС, сохранилась преемственность внешнеполитической линии. Но это зависит от того, удержит ли блок ХДС-ХСС ключевые позиции в будущем правительстве, которое почти наверняка, как и нынешнее, окажется коалиционным.
И вот здесь-то как раз и возникают большие сомнения. Победившие в Баден-Вюртемберге «Зеленые» занимают в отношении России едва ли не самую жесткую позицию среди всех политических сил Германии. Если они войдут в правящую коалицию и особенно если будут задавать в ней тон, отношения между Москвой и Берлином могут обостриться. «Зеленые» настаивают и на ужесточении санкций, и на отказе от «Северного потока-2».
Непросто складываются отношения Москвы и с социал-демократами, которые в прежние годы, особенно при канцлере Герхарде Шредере, считались ее главными лоббистами в Берлине. Сегодня ситуация изменилась. В партии, победившей на выборах в Рейнланд-Пфальце, тон задают политики новой волны, гораздо более скептически воспринимающие Москву.
Показательным в этом смысле стало недавнее заявление министра иностранных дел Хайко Мааса, представляющего социал-демокартов в нынешнем коалиционном кабинете.
То есть акценты расставлены именно так: не попытаться воспользоваться улучшением взаимопонимания с США при новой администрации для того, чтобы смягчить противостояние с Москвой и Пекином, а подстраиваться под Вашингтон, координируя с ним в будущем свою санкционную политику.
До сих пор в санкционной войне между Россией и Западом именно Европа выступала своего рода амортизатором, вводя менее жесткие меры, чем Вашингтон, оставляя открытыми каналы связи, сохраняя возможность диалога и определенную свободу маневра. Судя по всему, социал-демократ Маас этой свободой начинает тяготиться.
В этой ситуации Москве остается надеяться на то, что в оставшиеся до выборов в бундестаг полгода однопартийцы Ангелы Меркель сумеют переломить тенденцию и остаться ведущей политической силой. В противном случае у отношений России не только с Германией, но и с Европой в целом весьма печальные перспективы.