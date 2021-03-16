В ст. Гостагаевской завершен первый этап масштабной реконструкции электросетей «Россети Кубань» завершили первый этап масштабной реконструкции объектов распределительной сети в ст. Гостагаевской под Анапой для повышения надежности энергоснабжения потребителей

Специалисты построили две новые воздушные линии электропередачи 10 кВ протяженностью 7,6 км и перевели часть нагрузок с существующих линий. Всего энергетики установили 133 опоры и смонтировали 12 км самонесущего изолированного провода.

Энергетическая инфраструктура в ст. Гостагаевская является сегодня фактически единственным источником света и тепла для жителей этого населенного пункта. Распределительные сети станицы в последнее время испытывают повышенные нагрузки в связи с активной застройкой и ростом населения. За последние два года в Юго-Западный филиал «Россети Кубань» поступило более 1,3 тыс. заявок на технологическое присоединение от владельцев новых земельных участков на общую мощность 19 МВт.

Кроме того, в населенном пункте фиксируются факты превышения разрешённой мощности, особенно в период пиковых нагрузок. Это является главной причиной перегруза линий и снижения качества энергоснабжения для законопослушных жителей.

Всего в работах по реконструкции электросетей ст. Гостагаевской было задействовано более 100 человек в составе 16 бригад, более 45 единиц техники, в том числе и специальной.

В ходе второго этапа работ энергетики выполнят ремонт двух километров распределительной сети, построят пять трансформаторных подстанций и около пяти километров новых линий электропередачи низкого класса напряжения.

Напомним, в 2019 году компанией «Россети Кубань» была проведена реконструкция и увеличение мощности основного питающего центра станицы – подстанции 110 кВ «Гостагаевская» с заменой устаревшего трансформатор 6,3 МВА на 16 МВА. За последние годы в станице отремонтированы 35 трансформаторных пунктов, 11 км линий распредсети, построено 15 трансформаторных подстанций и 12 км новых ЛЭП.