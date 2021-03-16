В Красноярске подрядчик дорожных работ обвиняется в отмывании 4 млн рублей

Экс-директор красноярской фирмы стал фигурантом уголовного дела об отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, сообщили в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю

В апреле 2019 года руководитель организации заключил договор субподряда с предприятием на выполнение ремонта автодорог. После завершения работ на объекте оплата, полученная от заказчика, на счет субподрядчика не поступила. Злоумышленник вышел из состава учредителей фирмы, заключившей договор субподряда, сменил директора и перевел деньги на свою банковскую карту. Перевод был проведен под видом выплаты дивидендов и возврата долга по договору. Общая сумма материального ущерба предприятию строительной отрасли составила 3,9 млн руб.

В отношении бывшего директора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

Анастасия Вещикова, Красноярск