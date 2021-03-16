Партия «Новые люди» намерена получить более 15% голосов на выборах в гордуму и краевой парламент

Партия «Новые люди» планирует получить более 15% голосов на сентябрьских выборах в краевое законодательное собрание и Пермскую городскую думу. Об этом вчера на пресс-конференции заявил председатель партии Алексей Нечаев. «На выборах в гордуму Томска мы набрали 15% голосов. Надо конкурировать не с кем-то, а с самими собой, поэтому мы, конечно, хотим сделать больше, чем в Томске. Дальше будет зависеть от того, найдем ли мы верные слова, а самое главное — верных людей», сказал господин Нечаев.

Напомним, на выборах в краевой парламент в 2016 году голоса распределились следующим образом: 43,75 % получили кандидаты партии «Единая Россия», 17,77 % — КПРФ, 16,34 % — ЛДПР, 11,29 % — «Справедливая Россия», 3,82 % — партия «Яблоко», 2,48 % — «Партия Роста». На выборах в Пермскую думу избиратели отдали 39,57% голосов «Единой России», 17,21% — КПРФ, 13,81% — ЛДПР, 13,33% — Справедливой России, 7,11% — «Яблоку» и 3,66% — «Партии Роста».

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. В четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия намерена принимать участие в выборах на всех уровнях, в том числе выдвинуть до 200 кандидатов на выбору в Госдуму в сентябре 2021 года.