Новый резидент ОЭЗ будет производить вакуумные системы и медицинскую мебель В ОЭЗ «Титановая долина» откроется производство компании «Отдел медицинской техники»

В 2023 году на площадке «Уктус» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» будет запущена первая очередь производства по выпуску вакуумных систем взятия крови. Проект реализует ООО «МО “Отдел медицинской техники”», которое уже около 20 лет производит изделия медицинского назначения — от игл и пробирок до кроватей для больниц.



В декабре 2020 года компания «Отдел медицинской техники» официально получила статус резидента особой экономической зоны «Титановая долина». Как рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, она планирует инвестировать в будущее производство 450 млн руб., будет создано 165 рабочих мест.

На данный момент компания является крупнейшим предприятием на Урале по поставке изделий медицинского назначения — в 2020 году ее оборот составил 2,6 млрд руб. В ее ассортименте множество наименований, которые пользуются высоким спросом на рынке»,— подчеркивает директор компании «Отдел медицинской техники» Алексей Цикин.

Директор компании «Отдел медицинской техники» Алексей Цикин

Три года назад компания приняла решение о необходимости расширения производства. «Нам остро стало не хватать площадей. Мы выбрали ОЭЗ “Титановая долина”, так как предпочитаем работать с основательными государственными предприятиями. Кроме того, на данном этапе только особая экономическая зона способна обеспечить нам все условия для успешной работы»,— говорит Алексей Цикин. По его словам, на поиск площадки для производства ушло около года, и только ОЭЗ «Титановая долина» смогла предложить «адекватные условия и территорию».

Для нового предприятия выделен участок земли размером 2,5 га. На нем планируется строительство двух корпусов общей площадью более 20 тыс. кв. м. Помимо вакуумных систем будут изготавливаться реанимационные расходники, корпусная медицинская мебель для оснащения клиник и врачебных кабинетов.

Предполагается, что строительство начнется уже летом. Сейчас разрабатываются эскизный проект будущего производства и проектная документация.

«Появление этого производства будет содействовать устойчивости всей системы здравоохранения Екатеринбурга. Наши клиенты получат самое современное медицинское оборудование. А близость производства к городу позволит нам осуществлять оснащение больниц всеми необходимыми материалами в кратчайшие сроки»,— комментирует планы глава Екатеринбурга Алексей Орлов.