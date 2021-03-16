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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Замгендиректора ОДК наградят почетной грамотой Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил законодательному собранию наградить почетной грамотой Пермского края заместителя генерального директора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» - управляющего директора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева. Наградить господина Иноземцева планируется к его 70-летнему юбилею. Вручение ему почетной грамоты одобрила комиссия при губернаторе по наградам Пермского края. Напомним, должность управляющего директора «Авиадвигателя» Александр Иноземцев занимает с 2009 года. С ноября 2020 года он занимает еще и пост заместителя генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы».

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