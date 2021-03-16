В Татарстане после наезда снегохода на девочку завели уголовное дело

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту наезда снегохода на десятилетнюю девочку. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошел в Свияжске 14 марта. По данным ведомства, водитель снегохода в ходе празднования Масленицы нарушил ПДД и наехал на ребенка. Девочку госпитализировали с переломом плечевой кости. Позже ее отпустили домой.

«Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)», — отметили в ведомстве. В пресс-службе прокуратуры Татарстана добавили, что снегоходом управлял житель посёлка Васильево 1989 года рождения. Ранее он был судим за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Четыре месяца назад он освободился из колонии-поселения.

"Ъ-Казань"