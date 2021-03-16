Hermes выпустил новый мужской аромат

Н24 — это первый мужской аромат для Дома Hermes, который создала парфюмер Кристин Нажель. Ольфакторный букет аромата «на стыке природы и технологий» состоит из нот мускатного шалфея, свежескошенной травы, амбры, абсолюта нарцисса и эфирного масла розового дерева, которое добывают из дикорастущего южноамериканского дерева. Молекула скларена, полностью разработанная и полученная в лаборатории, дополняет аккорд аромата нотой зелени, которая неожиданно трансформируется в звучание раскаленного на солнце железа.