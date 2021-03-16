Прокуратура встала на защиту рачков в Кунгурской пещере

Прокуратура выявила нарушения при организации рождественских купаний в озерах Кунгурской ледяной пещере. По мнению надзорного органа, при купаниях был нанесен вред редким видам членистоногих животных.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ООО «Сталагмит-Экскурс» регулярно организует рождественские купания в Большом подземном озере пещеры. В этом водоеме обитают рачки-бокоплавы (крангоникс Хлебникова), занесенные в Красную книгу Пермского края. Несоблюдение установленного порядка охраны редких организмов может нарушить естественную среду их обитания и привести к исчезновению.

В связи с выявленными нарушениями прокурором директору ООО «Сталагмит-Экскурс» внесено представление. Материалы проверки направлены в краевое минприроды для привлечения организаторов купаний к административной ответственности.