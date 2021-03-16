«У нас платные парковки заработали? У нас ведь их нет!» Как чиновники, застройщики и урбанисты решали проблему с парковками в Екатеринбурге

Чиновники, застройщики, урбанисты и общественники обсудили проблему платных парковок в Екатеринбурге. На встрече были предложены варианты организации парковочного пространства в зависимости от типа улиц. Представитель «УГМК-Телеком» предложил мэрии передать все платные парковки коммерческим компаниям, а заместитель главы Октябрьского района — отказаться от бесплатных парковок, так как они постоянно заняты машинами и мешают убирать дороги. За обсуждением наблюдала корреспондент “Ъ-Урал” Мария Игнатова.

Круглый стол, посвященный платный парковкам, прошел в уральском институте управления РАНХиГС. На нем специалисты УрФУ представили новый стандарт благоустройства улично-дорожной сети (УДС), разработанный по заказу администрации Екатеринбурга. По словам одного из его разработчиков Ларисы Банниковой, согласно новому стандарту организация парковок в городе будет зависеть от типа улиц.

Всего Екатеринбург предложили поделить на девять типов улиц:

Пешеходные;

Улицы совместного использования;

Улицы местного значения (Шейнкмана, Ванцетти, Хохрякова);

Основные районные улицы (Пушкина, Радищева, Большакова);

Главные (Ленина, Либкнехта);

Транспортные коридоры (Челюскинцев, Московская, Ткачей);

Основные районные коридоры (Сыромолотова, Высоцкого);

Второстепенные местные улицы (Красный переулок);

Транзитные (переулок Базовый, Объездная).

В зависимости от каждого типа, парковочное пространство будет организовываться по-разному.

Вопрос о платных парковках вызвал дискуссию. Например, заместитель главы Октябрьского района по вопросам благоустройства Александр Щелконогов предложил минимизировать количество бесплатных парковок в пределах улично-дорожной сети или вовсе отказаться от них.

«Как можно больше минимизировать количество бесплатных мест, их невозможно содержать. Убирать улицы вообще невозможно. Граждане у нас считают: то, что бесплатно — то мое. Наша цель, чтобы люди пересаживались на общественный транспорт»,— высказался Александр Щелконогов.

Он пожаловался, что даже несмотря на предупреждающие знаки о том, что в определенные дни парковать машины нельзя из-за уборки улиц, парковки все равно заставлены автомобилями.

Господину Щелконогову возразил начальник отдела внедрения новой техники, технологии и транспортного обслуживания ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» Алексей Цариков. Он считает, что совсем отказываться от бесплатных парковок нельзя — это может навредить бизнесу. «Если не будет парковок, то магазины будут плохо функционировать. Если это спальный район, то это одно дело, а если есть торговые точки, то должна быть парковка. Вы что людей 2 км заставите идти до магазина?» — возразил господин Цариков.

Активист фонда «Городские проекты» Алексей Кофман заявил, что сейчас улицы в Екатеринбурге «некомфортны», а парковочные пространства используются неэффективно.

Обсуждение этого вопроса прервал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников:

«Мне кажется, что у нас есть белый слон в комнате, которого все не замечают. У нас платные парковки заработали? У нас ведь их нет! Вся дискуссия имеет смысл, если в городе хотя бы штук 100 эвакуаторов будет работать. Мы сейчас обсуждаем, можем ли мы управлять ветром. Десятилетиями идет разговор о том, как пересадить людей в общественный транспорт, а эффект ниже нуля. Всерьез обсуждать отказ от паркования — это попытка управлять ветром. Если не поставим парковку, люди поставят сами. Реальность надо принимать. Нам нужно обсуждать, как нам добиться того, чтобы в городе заработали платные парковки».

Ему возразил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Храмов: «Мы говорим про стандарты, это стратегический документ, который декларирует все хорошее». По словам господина Храмова, если сейчас не заниматься этой темой, то дальше город может получить еще больший негатив со стороны горожан из-за парковок.

Урбанист Владимир Злоказов заметил, что при проектировании сначала располагают парковочные места, а уже потом, если останется место, планируют высадку деревьев. В итоге пешеход остается окруженным асфальтом и машинами. С ним согласилась председатель городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова: «Благоустройством, озеленением по остаточному принципу занимаются».

Свое решение вопроса по поводу платных парковок предложил генеральный директор компании «УГМК-Телеком» Владимир Ланских. По его мнению, доверить эксплуатацию платных парковок в Екатеринбурге нужно коммерческим компаниям. «Эксплуатировать парковочные пространства лучше поручать коммерческой структуре, неважно наша это организация или какая-то другая организация. Эффективность зависит от оперативности принятия решений, а МУПы и комитеты ограничены определенными бюрократическими процедурами»,— высказался он.

По словам господина Ланских, инвестор может за свой счет провести модернизацию парковочного пространства, установить паркоматы, программное обеспечение, приложения, веб-сайт, организовать контактный центр для взаимодействия водителей, заказчика, уборочных и обсуживающих организаций. Он уточнил, что такая система может касаться не только улично-дорожной сети, но и частных парковок, а также парковок во дворах.

«Необязательно все пространства будут платными, можно сделать бесплатные, либо условно бесплатные — например, три часа машина стоит и хозяин ничего не платит. Если он нарушает условие, то должен платить, либо ему административной комиссией выносится штраф в упрошенном режиме»,— рассказал Владимир Ланских. По его словам, условно-бесплатные парковки могут быть организованы, например, возле школ. Причем, если на эту парковку свою машину захотят поставить жители близлежащих домов, то для них это будет запрещено, либо будет слишком дорого.

Господин Ланских также предложил пересмотреть тарифы для платных парковок в Екатеринбурге и сделать оплату посуточной или абонементной.

«Наиболее оптимальный вариант — это сделать постоплату, также как в ЖКХ. То есть паркуетесь, где хотите и вам раз в месяц приходит счет в приложении и вы его оплачиваете. С точки зрения технологий — это все возможно», — рассказал он.

В конце беседы Алексей Цариков предложил проектировать по принципу пирамиды приоритетов: сначала задуматься об удобстве пешеходов, затем о велосипедистах и озеленении, после этого пойдет общественный транспорт, потом движущийся транспорт, и стоящий транспорт. Разработчик Лариса Банникова уточнила, что предложения по организации парковок в городе можно высылать заказчику — в Главархитектуру.

Мария Игнатова