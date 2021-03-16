Алексей Навальный прислал первый отчет о своем пребывании в колонии во Владимирской области. При этом на 16 марта назначен очередной суд с участием оппозиционера. Возможно, он выйдет на связь прямо из исправительного учреждения. Речь идет о его жалобе на бездействие должностных лиц, которые отказываются расследовать его так называемое отравление. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Навальный возвращается в информационное пространство.

Алексей Навальный нашелся. После многочисленных попыток ФСИН или неких иных сил запутать следы и подогреть интригу с его возможным исчезновением, он, действительно, оказался в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.

Политик написал первый отчет о своем пребывании в данном месте, которое окрестил «дружелюбным концлагерем».

Нет смысла пересказывать содержание написанного, — наверное, кто хотел, тот прочел. Нужно лишь отметить, что это действительно образцово-показательное учреждение, естественно, в трактовках и понимании самой системы. А у нее, как известно, собственные представления об образцовости. Также очень спорным является термин «исправительная».

Хотелось бы верить, что Алексея Анатольевича будут беречь, и никто его пальцем не сможет тронуть. Но, как бы то ни было, начинается новый этап противостояния под условным названием «Навальный на зоне». Появилась какая-никакая ясность. Теперь к нему можно приехать, отправить передачу, вызвать в суд или раскрутить новое дело. После недолгого перерыва Навальный вернулся в политическое поле.

Тем временем незаметно наступила весна, по крайней мере, по календарю. На это время внесистемная оппозиция анонсировала новые протестные акции. Власть продолжает закручивать гайки. А цивилизованный Запад занят своими проблемами, ему явно не до Навального. Однако последний по-прежнему является общественным раздражителем. Он страдает. Таких у нас любят, им сопереживают, тем более что тяжесть содеянного им не очевидна.

Дела Алексея Навального Читать далее

У некоторых категорий граждан вполне могут зародиться сомнения. Может быть, у нас не все так с буквой закона? А вдруг он действительно сидит за политику? В итоге получается, что он официально заключенный №1. Хотя надо признать, что его соратники ничем в последнее время не удивляют, никакой стратегии и тактики не просматривается — пауза затягивается.

Собственно, и власть не предлагает никакой позитивной повестки. Если не Навальный, то кто или что? Где молодым, энергичным реализовать себя, куда направить неудержимую энергию? Попытка вернуть Дзержинского с Невским на Лубянку вышла боком самим же организаторам. Дискуссия едва не закончилась поножовщиной, и ее оперативно свернули.

Абстрактные волонтеры «Единой России», «Справедливая Россия за Правду», замедленный Twitter — неужели это есть альтернатива Навальному? Нет ответа на вопрос: «Что дальше?» Повсюду только закрученные гайки. А это значит ход за оппозицией. Да и Запад, несмотря ни на что, обсуждает свою дальнейшую российскую стратегию. В Москве — делегация Совета Европы.

Заключенный лидер оппозиции — хороший довод для различных ястребов.

Для них есть возможность составить о стране определенное негативное представление.