В Пензенской области на строительство объектов по нацпроектам выделят 11 млрд рублей

На ремонт и строительство объектов Пензенской области в рамках нацпроектов в 2021 году предусмотрели более 11,69 млрд руб. Уже обеспечена разработка 44 паспортов региональных проектов по 11 направлениям реализации указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Как сообщили в региональном правительстве, в рамках нацпроекта «Демография» запланированы работы на 13 объектах. Также в рамках нацпроекта «Образование» проведут ремонт 13 школьных спортивных залов в муниципальных образованиях области, построят новый корпус Губернского лицея, две сельские школы, осуществят ремонт и оснащение четырех профмастерских на базе колледжа архитектуры и строительства. Кроме того, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» проведут капремонт помещений областного онкологического диспансера.

На реализацию мероприятий программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» в 2021 году в консолидированном бюджете региона предусмотрели более 941 млн руб. Так, установят 74 ФАПа и девять врачебных амбулаторий, а также проведут капремонт зданий медучреждений в 17 районах региона.

Мария Шахрай